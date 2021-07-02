У Литві можуть оголосити екстремальну ситуацію через наплив біженців з Білорусі

Приміщення на заставах у Варені та в Вільнюсі переповнені біженцями

За останню добу затримано 150 нелегалів

Через надмірний потік мігрантів з Білорусі Служба охорони державного кордону Литви просить запровадити режим екстремальної ситуації. Про це повідомляє Delfi.

«Наш Центр надзвичайних ситуацій пропонує Міністерству внутрішніх справ оголосити екстремальну ситуацію на державному рівні», – заявив заступник командувача, полковник Антанас Монтвідас.

За його словами, це дозволить залучити додаткові сили, спростити процедури державних закупівель, а самоврядування повинні будуть надати приміщення для розселення мігрантів.

«Якщо минулого року у нас було близько 70 нелегальних мігрантів, то на сьогодні їх вже 800, в 11 разів більше. В основному це громадяни Іраку, Ірану, Сирії, є і громадяни Білорусі», – сказав заступник голови служби Відас Мачайтіс.

За останню добу затримано 150 нелегалів. За словами Мачайтіса, під житло цим людям планують виділити приміщення школи. «Зараз встановлюють ліжка, везуть постільну білизну, поліція і прикордонники забезпечать охорону, організовують постачання харчування», – сказав він.

За його словами, приміщення на заставах у Варені та в Вільнюсі заповнені. «На даний момент ці люди просто сидять на підлозі, оскільки на наших заставах не передбачалася така велика кількість біженців», – зауважив Мачайтіс.

Як вчора повідомляв «Главком», лише за 30 червня литовські прикордонники затримали 36 іноземців, які нелегально перетнули кордон Білорусі і Литви.

У четвер, 1 липня, вранці 11 нелегалів були затримані біля села Казюконяй (Варенський район). За попередніми даними, документів у них не було.

У Друскінінкому муніципалітеті, а також в Варенському, Шальчінінському і Швенченському районах прикордонники затримали ще п’ять груп нелегальних мігрантів і одну людину, яка перейшла кордон нелегально поодинці.