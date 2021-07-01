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    «Тане». Лукашенко розпереживався через український суверенітет

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    Диктатор Лукашенко дуже переймається через ситуацію в Україні - «Тане». Лукашенко розпереживався через український суверенітет
    Диктатор Лукашенко дуже переймається через ситуацію в Україні
    Фото з відкритих джерел

    Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен»

    Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Про це він заявив на форумі регіонів Росії та Білорусі.

    «Дякую всім росіянам за підтримку в боротьбі за збереження суверенітету і незалежності Білорусі... Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, так вже сталося», зазначив він.

    Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

    Він додав: «Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом».

    Додамо, що Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».

    Раніше Рада Євросоюзу 24 червня запровадила нові секторальні санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, жорсткі репресії проти опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

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    Теги: Білорусь Олександр Лукашенко Україна
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    «Тане». Лукашенко розпереживався через український суверенітет