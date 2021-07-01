«Тане». Лукашенко розпереживався через український суверенітет

Диктатор Лукашенко дуже переймається через ситуацію в Україні

Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен»

Олександр Лукашенко вважає, що державний суверенітет України нібито «тане». Про це він заявив на форумі регіонів Росії та Білорусі.

«Дякую всім росіянам за підтримку в боротьбі за збереження суверенітету і незалежності Білорусі... Це дуже важливо і цінно для нас, тому що ми бачимо, як тане державний суверенітет наших південних сусідів. Нехай пробачать нас жителі півдня, так вже сталося», – зазначив він.

Цікаво, що Лукашенко вважає, що «український народ ні в чому не винен».

Він додав: «Це наш братній народ, ми завжди були і будемо разом. Але що поробиш, коли керівництво нашої братньої України пішло іншим шляхом».

Додамо, що Міністерство закордонних справ Білорусі викликало керівника представництва ЄС у Мінську Дірка Шюбеля і виступило з заявою «у зв’язку з запровадженими Європейським союзом безпрецедентними обмежувальними заходами стосовно Білорусі».

Раніше Рада Євросоюзу 24 червня запровадила нові секторальні санкції проти економіки Білорусі у відповідь на погіршення в країні ситуації з правами людини, жорсткі репресії проти опозиції та журналістів, а також примусову посадку літака Ryanair в Мінську та затримання опозиціонера Романа Протасевича.

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