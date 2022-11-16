Інцидент із ракетою в Польщі. Україна просить надати доступ до місця падіння

У РНБО наголошують, російський ракетний терор несе безпосередню загрозу безпеці Польщі, Молдови та інших країн-сусідів

Україна виступає за спільне з партнерами подальше максимально детальне вивчення інциденту з падінням ракети у Польщі і просить доступу для українських фахівців. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов за результатами Ставки верховного головнокомандувача 16 листопада.

«Ми готові передати партнерам наявні у нас докази російського сліду. Очікуємо також від партнерів інформацію, на підставі якої був зроблений остаточний висновок про те, що йдеться про ракету української ППО. Крім того, Україна просить невідкладно надати доступ до місця вибуху представникам Міністерства оборони та Державної прикордонної служби України», – сказав Данілов.

Секретар РНБО заявив, що українська влада щазишається повністю відкритою до всебічного вивчення ситуації та узгодження висновків на основі усього комплексу наявних даних.

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У РНБО наголошують, що лише Росія та її ракетний терор винні у тому, що сталося.

«Москва постійно йде на загострення, аби завдати максимальних жертв серед цивільних людей та зруйнувати критичну інфраструктуру. Жодних інших пояснень ексцесів із ракетами бути не може», – підкреслив Данілов.

Нагадаємо, президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони.

15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

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У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Також прем’єр Нідерландів назвав головну причину падіння ракети у Польщі.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц роз'яснив, хто винен у падінні ракети в Польщі.