Байден заявив, що в Польщі впала ракета української ППО

Посли НАТО мають провести екстрену нараду, щоб відреагувати на вибух у Польщі

Президент США Джо Байден заявив партнерам G7 і НАТО, що вибух у Польщі викликала ракета української протиповітряної оборони. Про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело в Північноатлантичному Альянсі.

Байден заявив, що ракета, яка вбила двох людей у Польщі, навряд чи була випущена з Росії.

Відомо, що посли НАТО мають провести екстрену нараду в середу, щоб відреагувати на вибух поблизу українського кордону, який стався, коли Росія обстрілювала міста по всій Україні десятками ракет.

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Нагадаємо, 15 листопада в прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули.

У Польщі був терміново скликаний Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони. Уряд Польщі вирішив підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість застосувати статтю 4 Договору про НАТО.

Росія традиційно заперечила, що завдавала ракетних ударів по столиці України. Також російське міністерство оборони вирішило заперечити причетність до падіння ракет в Польщі, назвавши це «провокацією».

Також прем’єр Нідерландів назвав головну причину падіння ракети у Польщі.

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