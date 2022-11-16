Прем’єр Нідерландів назвав головну причину падіння ракети у Польщі

Глава уряду Нідерландів наголошує, що необхідно провести ретельне розслідування інциденту з ракетою у Польщі

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зауважив, що чиєю б не була ракета, що призвела до загибелі двох людей у Польщі, причиною інциденту є масовані ракетні удари Росії по Україні. Про це він написав у своєму Twitter.

Рютте згадав про зустріч з приводу інциденту лідерів країн G7 і НАТО, які присутні на саміті G-20 на Балі, та що усі закликають спершу з’ясувати факти і для цього підтримати розслідування, яке почала Польща.

«Очевидно одне: цього не сталось би, якби не жахливі ракетні удари РФ проти України. Ми продовжуємо підтримувати Україну, яка обороняється від російської агресії», – зазначив він.

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Зазначимо, що під час масованого ракетного удару Росії 15 листопада по українських містах у Києві перебував міністр закордонних справ Нідерландів.

Як відомо, в другій половині дня у вівторок Росія завдала масованого ракетного удару по території України. Тоді ж у прикордонному селищі Польщі впала ракета, внаслідок чого двоє людей загинули. У Польщі терміново скликали Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони та вирішили підвищити боєготовність деяких підрозділів та розглянути можливість задіяти статтю 4 Договору про НАТО.

Президент Польщі Анджей Дуда у зверненні в ніч проти середи заявив, що Варшава не має точної інформації, хто саме запустив ракету, яка впала на польську територію, та підтвердив, що вона російського виробництва. Польща запросила міжнародних експертів для розслідування вибухів.

Нагадаємо, президент США Джо Байден назвав «малоймовірним» те, що ракета, яка призвела до вибухів та загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

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Президент Володимир Зеленський вважає падіння російських ракет у Польщі «ударом по колективній безпеці». Він назвав дуже суттєвою ескалацією падіння російських ракет на території Польщі і закликав світову спільноту діяти.