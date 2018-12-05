Україна закликала Македонію запровадити санкції проти Росії



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Віце-прем'єр-міністр України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з прем’єром Македонії Зораном Заєвим

Климпуш-Цинцадзе закликала Македонію запровадити санкції проти Росії та приєднатися до європейської політики у цьому напрямі

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час робочого візиту до міста Загреб (Хорватія) зустрілася з прем’єр-міністром Македонії Зораном Заєвим для обговорення поглиблення двосторонньої співпраці та подальшої активізації діалогу між країнами.

Як повідомляє Урядовий портал, Климпуш-Цинцадзе подякувала Республіці Македонії за непорушну позицію щодо суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

«Росія не демонструє прогресу у виконанні резолюцій ПАРЄ щодо російської військової агресії проти України. Нещодавні провокаційні дії Росії на Азовському морі, фальшиві вибори в Донбасі 11 листопада, жодного прогресу у звільненні українських політичних в’язнів, – цей список можна довго продовжувати», – наголосила віце-прем’єр-міністр.

Вона закликала Республіку Македонію, як дружню країну та кандидата на членство до ЄС, запровадити санкції проти Росії та приєднатися до європейської політики у цьому напрямі.

Зоран Заєв запевнив, що Македонія залишається надійним партнером України і підтримуватиме її на всіх міжнародних майданчиках.

За його словами, Республіка Македонія, яка нещодавно сама стала жертвою російської операції впливу, розуміє загрози, з якими стикається Україна: «Росія втручалася у внутрішній політичний процес Македонії, проте Македонія продовжує свій рух до членства в НАТО та ЄС».

Заєв підкреслив, що Македонія готова працювати з Україною над посиленням розуміння нових безпекових загроз у Європі.

Напередодні спецпредставник США Курт Волкер заявив, що США і Європейський союз можуть посилити санкції проти РФ або ввести нові через захоплення українських моряків і суден.

Також повідомлялося, що Євросоюз готує зміни в санкції проти Росії у зв'язку з підривом суверенітету України.