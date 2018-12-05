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    Волкер допустив посилення санкції проти Росії через агресію на Азові

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    Спецпредставник США по Україні&nbsp; Курт Волкер - Волкер допустив посилення санкції проти Росії через агресію на Азові
    Спецпредставник США по Україні  Курт Волкер

    Волкер закликав Росію звільнити захоплених українських моряків і кораблі в якості жесту доброї волі перед святами

    США і Європейський союз можуть посилити санкції проти РФ або ввести нові через захоплення українських моряків і суден.

    Про це заявив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер у коментарі «Голосу Америки».

    «Деякі наші європейські союзники говорили про нові санкції або посилення існуючих санкцій. Я думаю, що це гідна ідея, ми її розглянемо», - сказав Волкер.

    Він також закликав Росію звільнити захоплених українських моряків і кораблі в якості жесту доброї волі перед святами.

    «Їх безпідставно атакували у відкритих водах, заарештували. Вони (росіяни) мають вдатися до деескалації ситуації і повернути їх... Ми сподіваємося, що Росія негайно поверне моряків», - заявив дипломат.

    Спецпредставник США по Україні закликав Росію відновити діалог з Україною на базі Договору 2003 року про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки.

    «Території обох країн виходять до Азовського моря. Обидві країни мають право і потребу використовувати море для руху транспорту. Далі ми повинні повернутися до більш широкої дискусії про те, як покласти край конфлікту в Східній Україні», - заявив Волкер.

    Раніше у США запропонували блокувати російські кораблі при виході з Азовського моря у відповідь на агресію РФ проти України.

    Як заявив 4 грудня генсек НАТО Єнс Столтенберг, Росія використовує Крим, щоб взяти під контроль Азовське море.

    Також він підкреслив, що країни Альянсу готові підтримувати Україну в разі відкритого нападу РФ.

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