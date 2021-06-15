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    В Офісі президента закликали розділяти мітинги на підтримку УПЦ МП та політичні акції

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    В Офісі президента закликали розділяти мітинги на підтримку УПЦ МП та політичні акції

    Подоляк наголосив, що Зеленський жорстко охарактеризував саме мітинг ОПЗЖ

    В Адміністрації Президента закликають окремих політиків і ЗМІ не спекулювати на релігійній темі.

    Про це повідомив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі, переданому Укрінформу.

    «Прямо зараз маємо черговий приклад створення іншої реальності. Або спроби влаштувати скандал на рівному місці. У даному випадку на релігійній тематиці. Сьогодні в урядовому кварталі одночасно проходили два заходи. Спочатку почався масовий молебень вірян Української православної церкви. А трохи пізніше в іншій локації пройшла чергова малочисленна «протестна» акція політичної партії ОПЗЖ. З традиційним набором жахалок, фейків і ретрансляції міфів чужої пропаганди в їх виконанні», – зазначив Подоляк.

    За його словами, за традицією подібні акції, зокрема, організовані з використанням технології так званої прямої купівлі учасників: «Принаймні, про це часто говорять самі учасники після подібних акцій».

    Подоляк наголосив, що «Президент Володимир Зеленський у своєму різкому коментарі жорстко охарактеризував саме цей наш традиційний постановочний формат – мітинг ОПЗЖ. З усією його штучністю, постановочністю і навіть платністю участі».

    «Безумовно, слова Президента не мали ні найменшого відношення до заходу Української православної церкви і тим більше до почуттів та емоцій вірян. Це треба чітко і недвозначно підкреслити. Жодних претензій до молебню УПЦ і категоричне неприйняття постановочних «жовтих кепок» ОПЗЖ. А якщо говорити ширше, то час припинити окремим політикам і ЗМІ активно спекулювати на релігії. Як мінімум, це буде етично. Як максимум, це буде професійно», – підсумував Подоляк.

    Нагадаємо, під стінами парламенту відбулися дві акції протесту – парафіян УПЦ МП та ОПЗЖ.

    Пізніше Президент Зеленський під час пресконференції в рамках форуму «Україна 30. Економіка без олігархів» сказав, що «...випадково тисячі бабусь прийшли в жовтих кепочках ОПЗЖ...».

    Теги: ЗМІ Російська православна церква в Україні скандал Володимир Зеленський Опозиційна платформа — За життя радник
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    В Офісі президента закликали розділяти мітинги на підтримку УПЦ МП та політичні акції