Дипломат пояснив, чого очікувати Україні від нового британського уряду

«Британська зовнішня політика спрямована на те, щоб довести цю війну, до успішного завершення»

Новий прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак продовжить підтримку України. Йдеться як про фінансову, так і про військову допомогу. Про це сказав посол України у Британії Вадим Пристайко у інтерв’ю «Главкому».

Дипломат наголосив, що наразі Україна «на самій верхівці зусиль Британії», а зовнішня політика цієї держави «спрямована на те, щоб довести цю війну до її успішного завершення».

«У мене немає підстав не довіряти новому прем’єр-міністру Ріші Сунаку, ні його попередниці, яка недовго пробула на цій посаді, ні тим більше Борису Джонсону, який довів своїми візитами і своєю постійною щоденною підтримкою, що ми залишаємось не просто на радарі, Україна – на самій верхівці зусиль Британії. А що стосується зовнішньої політики, це точно, що британська зовнішня політика спрямована на те, щоб довести цю війну, як сказав прем’єр, до її успішного завершення.

Підтвердженням цього є кадрові призначення. Він залишив на своїх посадах міністрів закордонних справ та оборони. А ці два відомства якраз були на вістрі атаки проти Росії і допомоги України. Ще один чинник – призначення нового міністра у справах українських біженців у Британії. Там розуміють, що 130 тис. людей, які були вимушені тут шукати притулок, потрібна підтримка. Весь комплекс зусиль спрямований на те, щоб ми побачили нашу перемогу і водночас врятували наших людей, дали їм можливість жити і розвиватись, а їхнім рідним на фронті воювати», – сказав Пристайко.

Український посол також прокоментував слова колишнього міністра оборони Великої Британії Майкла Феллона, який у інтерв’ю «Главкому» зазначив: Україні потрібно ще більше давати зброї аби перемогти Росію. Пристайко відзначив, що посольство підтримує постійний зв’язок з Майклом Феллоном, він дуже залучений до української теми, постійно публікує статті.

Також дипломат розповів, поставки яких озброєнь Україна може очікувати від Британії.

«Що стосується зброї: на відміну від деяких країн, які дають нам два-три старих бронетранспортери і про це шумлять у всій пресі, Британія діє по-іншому. Вони потім десь похваляться. Зараз не час для цього. І крім озброєнь, які Британія надає безпосередньо, одна з її заслуг – здатність скоординувати, придбати, доставити зброю з інших країн для нас. Вони традиційно дуже сильні.

Перші чотири наради міністрів оборони, які відбувались ще до «Рамштайна», були виключно ініціативою британської сторони. Вони їх організовували і провели. Зрозуміло, що робота з постачання озброєнь ведеться переважно Сполученими Штатами. Але Британія, безперечно, посідає друге місце за кількістю озброєнь і фінансової підтримки», – сказав він.

Пристайко також розповів, що Ріші Сунак планує здійснити візит до України.

«Зеленський сам передав це запрошення (здійснити візит в Україну – «Главком») під час першої розмови, яку Ріші Сунак провів з українським президентом, як і обіцяв. Ви праві, до речі: коли ще Сунак змагався з Ліз Трас за посаду прем’єра, то він ще тоді сказав: «я поїду і підтримуватиму Україну». І він збирається це зробити», – сказав дипломат.

Також посол поінформував, що відбувається зараз з проєктом будівництва восьми ракетних катерів, домовленість щодо яких було досягнуто під час візиту президента Зеленського до Великої Британії у жовтні 2020 року.

«Британія готова до будівництва цих катерів і гроші для цього були виділені при уряді Бориса Джонсона. Ви пам’ятаєте, що в пакет входило також будівництво двох військово-морських портів в Азовському і Чорному морі відповідно. Перші два таких катери мали вироблятися у Великій Британії, а інші на наших миколаївських і херсонських верфях. У цей пакет також входило ракетне озброєння для цих катерів. Це – чудовий проєкт, який, на превеликий жаль, не був доведений до кінця перед війною. Зрозуміло, що зараз не на часі говорити про будівництво 50-метрових ракетних катерів на основі проєкту P50-U разом з компанією Babcock. Цей проєкт через війну доведеться відкласти», – констатував він.

Водночас Пристайко наголосив, що Україна продовжує співпрацю з Британією по військово-морській тематиці.

«Ми замовили у британців два тральщики, які нам дуже потрібні для розчищення Чорного моря від мін, якими росіяни закидали море. Ці тральщики необхідні для очищення комерційного трафіку. Це дуже гарний корабель, але він не сильно озброєний у силу специфіки свого призначення. Він має пластиковий корпус, який спеціально зроблений, щоб не притягувати міни. І тому, з точки зору військової потужності, він має доволі обмежені спроможності. Хоча це нормальний бойовий корабель з невеликими гарматами і автоматичними кулеметами і всім іншим. Але очевидно, що він не зможе протистояти Чорноморському флоту РФ. Але це дуже сучасна машина, яка має дрони, чудові сенсори. Нам дуже потрібні такі кораблі. Цей проєкт реалізується. Наші команди вже пройшли навчання і готові до експлуатації цих тральщиків», – зазначив посол.

Також дипломат поінформував про навчання українських військових, які наразі тривають у Британії.

«Я був там разом з керівництвом нашого Міністерства оборони і Генерального штабу. Очевидно, що з військових причин ми не повідомляємо часто про такі події. І не показуємо наших солдат, які там проходять навчання. Я був на чотирьох локаціях, де в Британії навчалися 2,5 тис. наших вояків. Це були фактично цивільні, серед яких дуже мало людей, які раніше служили в армії. Коли я їх побачив, то вони були дуже замучені, але суворо налаштовані. Ця програма – надзвичайно інтенсивна: там були стрільби, патрулювання. Вони також тренувались на техніці, яка їм буде одразу передана після завершення навчань. Дуже приємно було бачити, що вони озброєні як астронавти. У них було все, що потрібно. Більше того, з цим оснащенням вони повернуться в Україну на передову. Я також помітив чудові взаємини наших вояків з інструкторами. Коли я там був, їх тренували британські офіцери та інструктори. Зараз до них приєдналися інструктори з Австралії, Нової Зеландії, Данії, Голландії та Швеції», – розповів Пристайко.

Також дипломат поінформував, чи є прогрес у питанні створення українсько-польсько-британського союзу, про який говорилося ще до початку повномасштабного вторгнення РФ. Він нагадав, що ідею трикутника запропонувала українська сторона, але вона, дійсно, була проголошена міністром Ліз Трасс свого часу.

«Ми працюємо над цією ініціативою. Вона тепер все більше зсувається у сторону військово-оборонної співпраці. Тому що це для нас і поляків на першому місці зараз. А Британія, країна, яка найбільше залучена до цього процесу, є очевидним партнером і союзником. Зараз ми визначаємо, що хочемо досягти, яку мету ставимо перед цим союзом», – зазначив він.

Пристайко прокоментував можливість створення союзу між США, Великою Британією і Україною за прикладом AUKUS.

«Ми з вами розуміємо, якби Україна була членом НАТО, то це була б зовсім інша розмова. На превеликий жаль, з багатьох різних причин ми з вами до цього часу ще не є членами НАТО, тому вимушені вибудовувати нові структури. І ви абсолютно справедливо зауважили, що саме на прикладі AUKUS ми і будуємо зараз наші стосунки з Британією і Польщею», – сказав дипломат, додавши, що прогрес у цьому питанні є, але в України є і паралельні треки, які найближчим часом теж будуть озвучені.

За словами Пристайка, «є дуже цікаві пропозиції», як забезпечити безпеку України без формального членства в НАТО.

Нагадаємо, 25 жовтня 2022 року новим прем'єр-міністром Великої Британії став Ріші Сунак. Сунак наймолодший глава уряду Британії за останні 200 років.

Президент України Володимир Зеленський увечері 25 жовтня провів телефонні переговори із новим главою уряду Британії Ріші Сунаком. Він запросив Сунака відвідати Україну. Також окремо президент уточнив, що лідери домовилися «написати нову главу українсько-британських відносин».

Посол України Вадим Пристайко раніше повідомив, що новий прем'єр-міністр Великої Британії Ріши Сунак приїде до України з робочим візитом.