Польща пускає білорусів до країни без віз



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Білоруси тікають до Польщі від переслідувань влади

Влада Польщі пропустили на свою територію громадян Білорусі без віз і необхідних документів. До Польщі виїхали вже кілька десятків білорусів.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, передає видання WP.

«Кілька десятків громадян Білорусі, які постраждали від режиму президента Білорусі Олександра Лукашенка, знайшли допомогу на території Польщі», - повідомив Моравецький.

При цьому він зазначив, що попросив міністра охорони здоров'я підготувати лікарні, щоб мати можливість приймати людей з Білорусі.

Також прем'єр закликав владу Білорусі звільнити ув'язнених і заарештованих членів Координаційної ради.

Моравецький зазначив, що білоруси, які приїжджають у Польщу, дуже допомагають польській економіці, незалежно від того, студенти це чи робітники. Він додав, що спрощений в'їзд буде надано в тому числі для охочих навчатися в польських вишах. Ще є час, щоб розпочати заняття з 1 жовтня.

Крім того, білоруси шукають притулку у Литві. В останні дні з проханням про надання притулку в Литві звернулися 11 громадян Білорусі.

Напередодні Зеленський пообіцяв рятувати білорусів. Він запропонував спростити умови для в’їзду білорусів, оскільки у Білорусі «вкрай напружена внутрішньополітична ситуація».

Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю. Наразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб.

Крім того нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.

Як відомо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня. За офіційними даними, Олександр Лукашенко, який керує країною з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%.



