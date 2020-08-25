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    Зеленський пообіцяв рятувати білорусів

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    Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють у штатному режимі - Зеленський пообіцяв рятувати білорусів
    Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють у штатному режимі
    Фото: ДПСУ

    Президент пропонує спростити перетин українських кордонів для громадян Білорусі

    Президент Володимир Зеленський запропонував спростити умови для в’їзду білорусів до нашої країни під час епідемії коронавірусу, оскільки у Білорусі «вкрай напружена внутрішньополітична ситуація».

    Про це він сказав на нараді з представниками уряду 25 серпня, передає пресслужба глави держави.

    На ній обговорювали обмеження з запобігання поширенню коронавірусу, зокрема для іноземців з інших країн.

    Водночас Зеленський наголосив, що для громадян сусідньої Білорусі, у якій тривають масові протести проти чинної влади, Україна не може заборонити в'їзд і для них варто передбачити пом’якшені умови перетину кордону.

    «Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема — треба враховувати все», — наголосив президент. 

    Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з БілоруссюНаразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб.

    Крім того нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.

    Білорусь туризм Володимир Зеленський Україна президент кордон мандрівка
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