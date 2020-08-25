Зеленський пообіцяв рятувати білорусів



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Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю працюють у штатному режимі Фото: ДПСУ

Президент пропонує спростити перетин українських кордонів для громадян Білорусі

Президент Володимир Зеленський запропонував спростити умови для в’їзду білорусів до нашої країни під час епідемії коронавірусу, оскільки у Білорусі «вкрай напружена внутрішньополітична ситуація».

Про це він сказав на нараді з представниками уряду 25 серпня, передає пресслужба глави держави.

На ній обговорювали обмеження з запобігання поширенню коронавірусу, зокрема для іноземців з інших країн.

Водночас Зеленський наголосив, що для громадян сусідньої Білорусі, у якій тривають масові протести проти чинної влади, Україна не може заборонити в'їзд і для них варто передбачити пом’якшені умови перетину кордону.

«Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема — треба враховувати все», — наголосив президент.

Раніше повідомлялося, що Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю. Наразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб.

Крім того нагадаємо, що з 1 вересня Україна вводить нові правила поїздок до Білорусі.