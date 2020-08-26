Протести у Білорусі: Тихановська обіцяє не зупиняти інтеграційні процеси з Росією



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З'явилися голоси про те, що ми хочемо закрити кордони з Росією, що є нісенітницею - заявила Тихановська

Мета Координаційної ради опозиції «проведення нових виборів» - Тихановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська запевнила, що не збирається ініціювати «закриття кордонів». Про це Тихановська розповіла в інтерв'ю польському виданню Onet.

Тихановська наголосила, що у разі отримання президентського поста вона не переглядатиме інтеграційну угоду з Росією, оскільки вважає, що це питання має вирішувати глава держави, який буде обраний пізніше.

«З'явилися голоси про те, що ми хочемо закрити кордони з Росією, що є нісенітницею», - висловилася Тихановском.

Опозиціонерка додала, що мета Координаційної ради «домогтися початку діалогу з нинішньою владою, щоб якомога швидше відбулося врегулювання політичної кризи, в якій опинилася Білорусь і проведення нових виборів».

Раніше 26 серпня Тихановском заявила, що час для переговорів з російською стороною «поки не прийшло». Вона вважає , що революція в Білорусії не є ні антиросійською, ні антиєвропейською.

Зазначимо, Євросоюз вважає Олександра Лукашенка нелегітимним президентом Білорусі, але готовий вести з ним діалог для врегулювання політичної кризи в країн.

До слова, 23 серпня експрезидентка Литви Даля Грібаускайте стала у ланцюг солідарності з білорусами.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати Америки відправляють представника Державного департаменту Бігуна у Росію і Литву для проведення перемовин щодо мирного вирішення кризи у Білорусі.

Нагадаємо, у неділю, 23 серпня, в Мінську продовжилися масові протести.

До слова, Лукашенко порівняв протестувальників зі щурами.