У центрі Києва через аварію зникло світло
У центрі Києва через аварію зникло світло
Через аварiйне відключення обладнання наразі відсутнє світло на вул. Паньковська та СаксаганскогоУ центрі Києва сталося аварійне відключення обладнання. Через аварію без світла залишилися дві вулиці.
Про це повідомляє оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі».
Так, без електроенергії залишились будинки за такими адресами:
- вулиця Паньківська 17, 19;
- Саксаганського 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.
«Для цих будинків ми зараз під'єднуємо дизельгенератори і водночас відновлююємо постійну схему живлення», - йдеться в повідомленні.
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