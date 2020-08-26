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    У центрі Києва через аварію зникло світло

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    У центрі Києва через аварію зникло світло - У центрі Києва через аварію зникло світло
    У центрі Києва через аварію зникло світло

    Через аварiйне відключення обладнання наразі відсутнє світло на вул. Паньковська та Саксаганского

    У центрі Києва сталося аварійне відключення обладнання. Через аварію без світла залишилися дві вулиці.

    Про це повідомляє оператор системи розподілу «ДТЕК Київські електромережі».

    Так, без електроенергії залишились будинки за такими адресами:

    • вулиця Паньківська 17, 19;
    • Саксаганського 66, 68/21, 86, 84, 72, 70, 70б, 17, 19 15 / 77а.

    «Для цих будинків ми зараз під'єднуємо дизельгенератори і водночас відновлююємо постійну схему живлення», - йдеться в повідомленні.

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