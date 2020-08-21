Україна посилює контроль на кордоні з Білоруссю



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Зараз на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб

Прикордонна служба України посилила охорону кордону з Білоруссю.

Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

«Наразі кордон з Білоруссю ми охороняємо в посиленому варіанті, бо ситуація в цій країні досить неспокійна. Після початку ескалації ситуації в Білорусі ми перейшли на посилений режим», — сказав речник.

Він зауважив, що зараз ситуація на кордоні спокійна. На цей час жодних нестандартних ситуацій чи провокацій українські прикордонники не фіксують.

Демченко також повідомив, що прикордонники не спостерігали переміщення будь-якої військової техніки на території Білорусі.

Наразі на кордоні працює сім пунктів пропуску, щодня кордон перетинають 4-5 тисяч осіб, додав він.

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. ЦВК 14 серпня оголосила остаточні результати, згідно з якими чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає посаду з 1994 року, набрав 80,1% голосів виборців, опозиційний кандидат Світлана Тихановська - 10,1%. Відразу після виборів в Білорусі розпочалися масові акції проти фальсифікації виборів. Силовики жорстко розганяли протестувальників, застосовуючи гумові кулі, світлошумові гранати і водомети.

Нагадаємо, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.

Наразі відомо, що інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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