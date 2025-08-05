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Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
З'явилося реакція у соцмережах на слова Буданова
фото: кадр з відео

Через слова Буданова про повій з'явилося багато жартів

Українці відреагували на заяву керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова про те, що розвідники для отримання інформації можуть скористатися послугами повій. Про це пише «Главком» із посиланням на соцмережі.

У соціальних мережах з'явилося багато жартів через слова Буданова. Зокрема, українці жартували, що в країні можуть утворити ДП «Укрхвойда» і почати пиляти на цьому гроші.

«Якщо розвіднику треба зайнятися сексом із проституткою для справи – не бачу в цьому ніякої проблеми, – глава ГУР Буданов. Якщо піхотинцю, оператору дрона, мехводу танка чи артилеристу, теж не бачу проблеми», – написав політолог і журналіст Кирило Сазонов.

Також у коментарях пожартували, що «питання польових борделів назріло і перезріло», та пригадали, що є анекдот про танкістів, в якому «добра фея виконала бажання».

Кирило Сазонов відповів Буданову
Кирило Сазонов відповів Буданову
фото: скріншот

«Агентурна розвідка це специфічна сфера. Вона поза межами норм моралі. Це треба розуміти», – пишуть користувачі.

Реакція українців на слова Буданова
Реакція українців на слова Буданова
фото: скріншот
Реакція соцмереж на заяву Буданова
Реакція соцмереж на заяву Буданова
фото: скріншот

Нагадаємо, Буданов розповів, що розвідники використовують різні методи для збору інформації. Він заявив, що не бачить жодної проблеми в тому, щоб звертатися до повій та ескортниць. «Ви розумієте, скільки чоловіки інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть. Ну, так, це все мотається на вус і передається потрібним людям», – говорив він.

Також Буданов зізнався, хотів займатися військовою справою ще з дитинства. За його словами, він був дуже щасливий, коли його назначили керівником ГУР.

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Теги: соцмережі розвідка ГУР Кирило Буданов

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