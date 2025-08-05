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Буданов розповів, ким хотів бути у дитинстві

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
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Буданов розповів, ким хотів бути у дитинстві
Буданов розповів про дитячу мрію
фото: кадр з відео

Буданов зізнався, що його пращури пов'язані із військовою справою

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов з дитинства хотів бути пов'язаним із військовою справою. Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв'ю для Раміни Есхакзай.

У Буданова запитали, чи хотів він ще у дитинстві стати розвідником. Він зізнався, що серед його пращурів були військові. «В принципі, до військової справи, як то кажуть, мене завжди тягнуло. Мабуть, хотів би», – відповів він.

За його словами, за часів Другої світової війни серед його пращурів були розвідники. Також він зізнався, що виріс у місті, а народився у Києві – у Дніпровському районі.

На питання журналістки, що він відчував, коли його назначили керівником ГУР, Буданов відповів, що був щасливим.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов розповів, що не отримував пропозиції стати головкомом ЗСУ. «Знаєте, я якось вже звик тут (у ГУР, – «Главком»). Я ж тут все життя провів, свідоме своє життя», – зізнався він. Буданов відзначив, що прийшов працювати у ГУР, коли йому було 20 років.

Також він розповів, що неможливо не зрозуміти, що тебе вербують. За його словами, люди, які отримали завдання, хоча б в підсвідомості розуміють, що роблять.

Ба більше, нещодавно Буданов заявив, що українців, які не захищають свою батьківщину зі зброєю в руках і не допомагають армії в тилу, не можна вважати громадянами України. Він вважає, що той, хто не хоче захищати свою країну, «жодним чином не може вважати себе громадянином».

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Теги: розвідка Кирило Буданов ГУР

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