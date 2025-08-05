Повії та ескортниці: Буданов розповів, як працює розвідка

Буданов не бачить жодної проблеми в тому, щоб здобувати інформацію від повій

Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов підтвердив, що розвідники використовують різні методи для збору інформації та звертаються, зокрема, до повій та ескортниць. Про це пише «Главком» із посиланням на його інтерв'ю для Раміни Есхакзай.

За словами Буданова, він не бачить в такому методі збору інформації жодної проблеми. «Нема нічого забороненого, якщо це потрібно для справи. Воно може звучить неприємно для когось, аморально. А що робити, якщо потрібно?! Є такий шлях досягнення мети. Я не бачу у цьому проблеми. Ніхто у нас ніколи не змушував і не підштовхував до таких дій. Але ті люди, які незаміжні, в чому проблема», – відповів він.

Буданов наголосив, що все працює на слабкостях. Саме від повій, як відзначив він, кілька разів вдавалося одержати унікальну інформацію, яку інакше було неможливо видобути.

«Ви розумієте, скільки чоловіки інколи розповідають, щоб показати, які вони потужні, як то кажуть. Ну, так, це все мотається на вус і передається потрібним людям», – додав він.

Також Буданов розповів про «сплячих агентів», час роботи яких обмежується сімома роками. За його словами, після цього терміну майже гарантовано буде провал. «Є ті, які працюють і 10, і 20 років, бувають такі випадки. Але статистика показує, більше світова, не наша, що понад сім років це не може відбуватися», – пояснив він.

Нагадаємо, раніше Буданов також розповів, що чоловіків легше вербувати за жінок, які від природи більш хитрі й швидше розуміють, що відбувається. Він пояснив, що, зазвичай, для цього шукають вразливі місця людини, наприклад, проблеми зі здоров'ям когось близького.

Також він зізнався, що ще з дитинства хотів бути пов'язаним із військовою справою. За словами Буданова, з цим були пов'язані його пращури.