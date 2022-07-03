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    Політика

    Уперше за вісім років окупації: у Криму активізувався рух опору

    Богдан Зіза облив жовтою та блакитною фарбою окупаційну Євпаторійську адміністрацію у травні 2022 року - Уперше за вісім років окупації: у Криму активізувався рух опору
    Богдан Зіза облив жовтою та блакитною фарбою окупаційну Євпаторійську адміністрацію у травні 2022 року
    фото з відкритих джерел

    Мова йде не про звичайних кримських татар

    У Криму з'явилася ціла плеяда нових людей, які тихо ненавиділи РФ усі вісім років, і лише зараз, після Маріуполя, Ірпеня та Бучі, стали виявляти активність. Про це в інтерв'ю «Острову» розповіла постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева.

    «І шини проколюють у машинах військовослужбовців, і вікна б'ють, і військкомати підпалюють, і лавки у парках розмальовують. Я думаю, що за правильної комунікації з українського боку такі акції можуть продовжуватися», – повідомила вона.

    Вона зазначила, що протягом восьми окупацій років подібного не було.

    «Це Богдан Зіза, який облив жовтою та блакитною фарбою окупаційну Євпаторійську адміністрацію. Це активісти, які в перший день повномасштабного вторгнення вийшли на поодинокі пікети перед будівлею Верховної Ради АРК. Це пенсіонерка, яка отримала два роки колонії за осквернення могили загинула. Це активність кримчан у соціальних мережах», – розповіла Таміла Ташева.

    За її словами, наразі відомо про понад 100 таких випадків.

    «Ми намагаємося відслідковувати та розповідати їхні історії опору. У Криму з'явилася ціла плеяда нових людей, які тихо ненавиділи РФ усі вісім років, і лише зараз, після Маріуполя, Ірпеня та Бучі, стали проявляти якусь активність. І це не просто кримські татари та місцеві активісти, це зовсім інші люди. Вони вели звичайний спосіб життя, не ходили на суди, не брали участь у правозахисних акціях», – розповіла Таміла Ташева.

    Раніше повідомлялося, що Росія хоче кинути на війну з Україною випускників коледжів у Криму.

    Крім того, Кремль вирішив відправити на війну в Україну військових з Криму, що зрадили присязі у 2014 році.

    Теги: Крим кримські татари росія окупанти війна мова активісти Україна окупація #stoprussia
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    Уперше за вісім років окупації: у Криму активізувався рух опору