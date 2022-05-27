Заборонити «Роzzoтруднєчество» в ЄС: активісти створили нову петицію

На міжнародному порталі петицій зареєстрована ініціатива із закликом заборонити в ЄС діяльність федерального агентства «Россотруднієчество»

Про це повідомляє «Главком».

«Закликаємо Європейську комісію, Європейську раду, а також Національні уряди країн-членів ЄС заборонити діяльність організацій, представництв та філій федерального агентства «Россотруднчєство» на території Євросоюзу», - йдеться у тексті.

Підтримати ініціативу можна безпосередньо на сайті. У петиції також йдеться, що одним із головних каналів поширення пропаганди та дезінформації на західну аудиторію є підконтрольні федеральному агентству «Россотрудничество», організації, відомі, як «Російський дім», «Центри російської культури» тощо. Дані організації є мережею осередків кремлівської агентури, яка маскує свою діяльність під культурні проекти.

Як повідомляв «Главком», перед повномасштабним вторгненням мережа «Рускіх домов» демонструвала пропагандистський фільм «Ополчєночка».

Нагадаємо, Громадянка Румунії поскаржилася у прокуратуру на організацію «Русскій дом у Румунії» через пропаганду війни