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    Заборонити «Роzzoтруднєчество» в ЄС: активісти створили нову петицію

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    Петиція про заборону «Россотруднієчества» 
    Фото: сайт петицій change.org

    На міжнародному порталі петицій зареєстрована ініціатива із закликом заборонити в ЄС діяльність федерального агентства «Россотруднієчество»

    Про це повідомляє «Главком».

    «Закликаємо Європейську комісію, Європейську раду, а також Національні уряди країн-членів ЄС заборонити діяльність організацій, представництв та філій федерального агентства «Россотруднчєство» на території Євросоюзу», - йдеться у тексті.

    Підтримати ініціативу можна безпосередньо на сайті. У петиції також йдеться, що одним із головних каналів поширення пропаганди та дезінформації на західну аудиторію є підконтрольні федеральному агентству «Россотрудничество», організації, відомі, як «Російський дім», «Центри російської культури» тощо. Дані організації є мережею осередків кремлівської агентури, яка маскує свою діяльність під культурні проекти.

    Як повідомляв «Главком», перед повномасштабним вторгненням мережа «Рускіх домов» демонструвала пропагандистський фільм «Ополчєночка».

    Нагадаємо, Громадянка Румунії поскаржилася у прокуратуру на організацію «Русскій дом у Румунії» через пропаганду війни

    Теги: росія петиція #stoprussia
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    Заборонити «Роzzoтруднєчество» в ЄС: активісти створили нову петицію