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Уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Уряд призначив тимчасового держсекретаря МВС
Інна Ящук замінить на цій посаді загиблого у авіакатастрофі держсекретаря Юрія Лубковича
фото з відкритих джерел

Тимчасовим держсекретарем МВС стане Інна Ящук

Кабінет міністрів України тимчасово поклав обов'язки державного секретаря Міністерства внутрішніх справ України на Інну Ящук. Про це повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Інна Ящук замінить на цій посаді загиблого у авіакатастрофі держсекретаря Юрія Лубковича. До цього вона біймала посаду директора департаменту освіти, науки та спорту МВС України.

Нагадаємо, 18 січня Кабмін погодив призначення тимчасового керівника МВС.

Як відомо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків. 

До слова, сьогодні стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС.

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Теги: МВС гелікоптер трагедія Кабмін

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