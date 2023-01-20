Катастрофа у Броварах: стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС

Очільник МВС Денис Монастирський та перший заступник міністра Євгеній Єнін загинули при падінні гелікоптера

Частина потерпілих від падіння гелікоптера в місті Бровари вже в дорозі в зарубіжні клініки

Прощання із загиблими керівниками Міністерства внутрішніх справ в авіатрощі в Броварах відбудеться 21 січня об 11:00 в Українському домі в Києві. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Нагадаємо, загинуло 14 людей. Серед них й очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Також зазначається, що частина потерпілих від падіння гелікоптера в місті Бровари Київської області – вже в дорозі в зарубіжні клініки. Це двоє дорослих і двоє дітей. Ще двоє – вирушать найближчим часом.

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Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.