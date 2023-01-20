Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Катастрофа у Броварах: стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Катастрофа у Броварах: стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС
Очільник МВС Денис Монастирський та перший заступник міністра Євгеній Єнін загинули при падінні гелікоптера
фото: Уніан

Частина потерпілих від падіння гелікоптера в місті Бровари вже в дорозі в зарубіжні клініки

Прощання із загиблими керівниками Міністерства внутрішніх справ в авіатрощі в Броварах відбудеться 21 січня об 11:00 в Українському домі в Києві. Про це  йдеться в сюжеті ТСН.

Нагадаємо, загинуло 14 людей. Серед них й очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський та перший заступник міністра Євгеній Єнін.

Також зазначається, що частина потерпілих від падіння гелікоптера в місті Бровари Київської області – вже в дорозі в зарубіжні клініки. Це двоє дорослих і двоє дітей. Ще двоє – вирушать найближчим часом.

Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Читайте також: Катастрофа у Броварах. Деталі, версії і пам’ять про жертв
Теги: міністр літак смерть гелікоптер Євген Єнін Денис Монастирський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Броварах знеструмлені котельні, тому у місті немає централізованого опалення
Бровари залишилися без водопостачання та тепла
17 грудня, 2022, 11:11
Рятувальник Артем з дружиною та сином
Катастрофа у Броварах. Рятувальник ледь не втратив вагітну дружину з сином (відео)
Сьогодні, 09:26
Авіакатастрофа у Броварах. Що відомо про стан потерпілих
Авіакатастрофа у Броварах. Що відомо про стан потерпілих
Вчора, 19:56

Події в Україні

Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16: названо умову
Нідерланди готові розглянути передачу Україні винищувачів F-16: названо умову
Удар по Краматорську: влада повідомила про жертви
Удар по Краматорську: влада повідомила про жертви
Катастрофа у Броварах: стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС
Катастрофа у Броварах: стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
Українці – неймовірні. Філатов розповів про дивовижну знахідку на руїнах дому у Дніпрі
Тривога в Україні: росіяни підняли в небо розвідувальний літак з винищувачами
Тривога в Україні: росіяни підняли в небо розвідувальний літак з винищувачами
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже дві години
В Україні масштабна повітряна тривога тривала майже дві години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Христо Грозєв: Путін серйозно розглядає можливість ядерного удару по Польщі
30K
Пригожин влаштує переворот у Росії? Грозєв пояснив, чого очікувати Путіну
15K
Ракетний удар по Дніпру: загинула тренерка з акробатики разом із чоловіком та дитиною
15K
Тимошенко, Татаров та кілька міністрів можуть втратити посади
14K
Я поставлю його на ноги – це моя мрія: приголомшлива історія батька та сина-військового
11K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Стало відомо, кому Денис Монастирський надіслав смс перед загибеллю
Сьогодні, 11:46
Окупанти намагалися наступати на Запоріжжі та зазнали провалу – Генштаб
Сьогодні, 06:52
Гарний знак: на Водохреща над Лаврою з'явилася величезна веселка
Вчора, 12:55
ЗСУ за добу відбили атаки окупантів поблизу 14 населених пунктів – Генштаб
Вчора, 06:53
Віталій Кличко вручив Борису Джонсону важливу нагороду
Вчора, 04:00
США надали Україні більше гуманітарної допомоги, ніж решта країн, разом узятих
18 сiчня, 14:49

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту