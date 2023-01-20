Катастрофа у Броварах: стало відомо, коли пройде прощання із загиблим керівництвом МВС
Частина потерпілих від падіння гелікоптера в місті Бровари вже в дорозі в зарубіжні клініки
Прощання із загиблими керівниками Міністерства внутрішніх справ в авіатрощі в Броварах відбудеться 21 січня об 11:00 в Українському домі в Києві. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Нагадаємо, загинуло 14 людей. Серед них й очільник Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський та перший заступник міністра Євгеній Єнін.
Також зазначається, що частина потерпілих від падіння гелікоптера в місті Бровари Київської області – вже в дорозі в зарубіжні клініки. Це двоє дорослих і двоє дітей. Ще двоє – вирушать найближчим часом.
Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.
МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.
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