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Трагедія у Броварах: перші хвилини авіакатастрофи (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Трагедія у Броварах: перші хвилини авіакатастрофи (відео)
У Броварах біля дитсадка впав гвинтокрил
фото: Reuters

Для розслідування падіння гвинтокрила на Київщині створена спеціальна комісія

Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував кадри перших хвилин трагедії у Броварах, коли гелікоптер впав на приміщення дитячого садочка. На місце трагедії одними з перших прибули поліцейські Андрій Рябоконь та Дмитро Іванов та рятували людей.

 

Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сталася в Броварах Київської області.  Відомо, що для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. 

Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.

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Теги: катастрофа міністр Володимир Зеленський гелікоптер Євген Єнін Денис Монастирський відео

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