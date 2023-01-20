Трагедія у Броварах: перші хвилини авіакатастрофи (відео)
Для розслідування падіння гвинтокрила на Київщині створена спеціальна комісія
Очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов опублікував кадри перших хвилин трагедії у Броварах, коли гелікоптер впав на приміщення дитячого садочка. На місце трагедії одними з перших прибули поліцейські Андрій Рябоконь та Дмитро Іванов та рятували людей.
Вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін.
МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сталася в Броварах Київської області. Відомо, що для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія.
Кабмін вже погодив призначення тимчасового керівника МВС.
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