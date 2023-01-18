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Кабмін погодив призначення тимчасового керівника МВС

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кабмін погодив призначення тимчасового керівника МВС
Клименка призначено заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України
фото з відкритих джерел

Замість Монастирського МВС поки керуватиме Клименко

Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в Telegram.

«Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Міністерство внутрішніх справ – одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області. 

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Теги: міністр Telegram уряд Денис Шмигаль Денис Монастирський

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