Кабмін погодив призначення тимчасового керівника МВС
Замість Монастирського МВС поки керуватиме Клименко
Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в Telegram.
«Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Міністерство внутрішніх справ – одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.
МВС назвало імена загиблих під час виконання службових обов’язків.
Президент України Володимир Зеленський відреагував на жахливу трагедію, яка сьогодні сталася в Броварах Київської області.
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