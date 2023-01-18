Кабмін погодив призначення тимчасового керівника МВС

Замість Монастирського МВС поки керуватиме Клименко

Уряд призначив Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ – головою Національної поліції України. І поклав на нього виконання обов’язків міністра внутрішніх справ. Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив в Telegram.

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«Після обговорення з парламентом буде подання на призначення нового керівника відомства. Міністерство внутрішніх справ – одна з ключових ланок безпеки нашої країни, а тому задіяні необхідні протоколи, щоб зберегти керованість усіма процесами», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 18 січня на Київщині пролунав вибух – на дитячий садок у Броварах упав гелікоптер. Загинуло троє осіб з керівництва МВС, троє пілотів від ДСНС, та трьох осіб – з числа помічників та охорони міністра.

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