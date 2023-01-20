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Катастрофа у Броварах. Рятувальник ледь не втратив вагітну дружину з сином (відео)

Олександра Садова
glavcom.ua
Катастрофа у Броварах. Рятувальник ледь не втратив вагітну дружину з сином (відео)
Рятувальник Артем з дружиною та сином
скріншот з відео

Приїхавши на місце трагедії, чоловік побачив біля дитсадочка припарковану машину дружини

Під час авіакастрофи у Броварах 18 січня рятувальник приїхав на місце трагедії у той час, коли в садочку була його вагітна дружина з маленьким сином. Про це повідомили в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

Тато Дмитрика Артем працює рятувальником. У той страшний день він саме був на зміні. Приїхавши на місце трагедії, чоловік побачив біля дитсадочка припарковану машину дружини. Чоловік розповів, що дуже переживав, шукав їх та не міг довго знайти.

Проте, як виявилося, колега рятувальника по роботі впізнав дружину і сина свого товариша і відвіз їх у частину ДСНС.

«Я пам'ятаю його слова, коли він нас побачив: «Боже, ви живі», – пригадує дружина.

Нагадаємо, вранці 18 січня 2022 року у Броварах Київської області розбився гелікоптер. На його борту було керівництво Міністерства внутрішніх справ, серед загиблих – міністр Денис Монастирський та його перший заступник Євген Єнін. 

Стало відомо, що для розслідування достеменних причин авіакатастрофи в Броварах знадобиться декілька тижнів. Цю справу розслідуватиме держкомісія. Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наразі офіційної версії щодо причин падіння гвинтокрила немає. Ігнат розповів, що про причини говорити зарано.

Повідомлялося, що причиною загибелі керівництва МВС у Броварах могла стати несправність Airbus Helicopters H225 Super Puma. Журналіст Юрій Ніколов на свої  сторінці у Facebook повідомив, що ці гвинтокрили могли бути не новими. Раніше Норвегія відмовилася використовувати гвинтокрили Airbus Helicopters H225 Super Puma, подібні тому, який розбився сьогодні в Броварах, а колишній глава МВС Арсен Аваков купив вертольоти для потреб МВС і ДСНС. 

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Теги: дружина рятувальники катастрофа трагедія Київщина

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Катастрофа у Броварах. Рятувальник ледь не втратив вагітну дружину з сином (відео)
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