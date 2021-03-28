Норвегія з 1 квітня посилить правила в'їзду через пандемію

Усім іноземцям необхідно пред’являти сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус

Уряд Норвегії з 1 квітня посилить вимоги при в’їзді в країну через ситуацію з пандемією. Про це пише УНН, посилаючись на пресслужбу уряду цієї країни.

«У ніч на 1 квітня ті, хто чекає результатів взятого при в’їзді тесту, будуть зобов’язані чекати його на станції тестування на кордоні. Тим, хто відмовиться, буде загрожувати штраф», – ідеться в повідомленні.

На додаток до цього нововведення, тепер «громадяни Норвегії та ті, хто мають там постійне місце проживання повинні будуть пред’являти негативний результат тесту на коронавірус перед в’їздом до Норвегії» з країн з високим ризиком зараження. Тест повинен бути зроблений за 24 години до прибуття в країну. Хоча громадянина Норвегії, згідно з його прав, не можуть не пустити в країну навіть якщо у нього немає з собою результату тесту заздалегідь зданого, при його відсутності йому також може загрожувати штраф.

За останніми даними, в Норвегії виявили 462 випадки коронавірусної інфекції, загалом – 92 858. Це найменше за майже три тижні. Найвищий за весь час пандемії показник добового приросту нових випадків інфікування в країні було зафіксовано 17 березня – 1 156.

Із початку епідемії від викликаних інфекцією ускладнень в Норвегії померли 656 осіб. Протестовані на коронавірус понад 4 млн жителів. Першу дозу вакцини від коронавірусу отримали 600 тис. осіб, обидві дози – понад 250 тис.

Із 25 січня Норвегія посилила вимоги для в’їзду в країну. Тепер всім іноземцям необхідно пред’являти сертифікат про негативний результат тесту на коронавірус, який зроблений не більш ніж за 24 години до поїздки. З 29 січня країна ввела заборону на в’їзд без вагомих підстав, що означає фактичне закриття кордону королівства майже для всіх, хто там не проживає.

Раніше лікарі виявили в Норвегії новий штам коронавірусу B.1.525.

Напередодні стало відомо, що у Фінляндії з'явився новий штам коронавірусу, якого не бачить ПЛР-тест.

До слова, провідна інфекціоністка Ольга Голубовська заявила про новий штам коронавірусу, який виявили у США. Завдяки своїм мутаціям вірус здатний «обходити» імунну систему організму, і наявні вакцини від ковіду можуть не спрацювати проти нього.

Також стало відомо, що в Україні буде лабораторія, яка виявлятиме нові штами Covid-19.