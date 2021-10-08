На горі в Норвегії знайшли лижі, яким 1300 років (фото, відео)

Виявлені лижі не ідентичні, так як виготовлялися вручну, а не серійно

Як підкреслили дослідники, це найбільш добре збережена доісторична пара лиж у світі

Норвезькі археологи на крижаній ділянці гори Дігерварден знайшли лижу, вік якої становить 1300 років. Про це повідомляє Secrets of the Ice.

Відзначається, що перша лижа з кріпленням була виявлена ще в 2014 році. Весь цей час дослідники чекали, поки розтане лід на місці знахідки. Нещодавно знайдена лижа збереглася краще, ніж її попередниця, і перебувала за п'ять метрів від неї.

Щоб витягти її з-під залишків льоду і снігу, довелося використовувати льодоруб і лопату, а в кінці поливати знахідку теплою водою.

Друга лижа має довжину 187 см і ширину 17 см. Вона на 17 см довша і на 2 см ширша, ніж перша, але їх кручені березові кріплення однакові.

Як підкреслили дослідники, це найбільш добре збережена доісторична пара лиж у світі. Крім того, на ній є кріплення, що зустрічається вкрай рідко.

Також підкреслюється, що лижі не ідентичні, так як виготовлялися вручну, а не серійно.

«У них довга й індивідуальна історія зносу і ремонту до того, як лижник залізного віку використовував їх разом, і вони опинилися в льоду 1300 років тому», – йдеться в статті.

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