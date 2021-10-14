Стрілянина з лука у Норвегії: поліція вважає це терактом

У Норвегії чоловік з луком напав на перехожих і вбив п'ятьох людей

Мотиви підозрюваного поки невідомі

Смертельну стрілянину з лука у Конгсберзі, у якій підозрюють 37-річного данця, зараз розглядають як акт тероризму. Про це заявили у Норвезькій поліційній службі безпеки (PST).

Там уточнили, що більш детально про мотиви нападу розкажуть після розслідування, яке очолює південно-східний поліцейський округ.

«Рівень загрози в Норвегії досі вважається помірним. PST досі вважає, що ісламісти та праві екстремісти можуть спробувати здійснити терористичні атаки в Норвегії», – наголосили в поліції.

Також там вивчають імовірність того, що напад у Конгсберзі міг підштовхнути інших до насильства або спровокувати напади як помсту.

У поліції розповіли, що затримали в справі 37-річного громадянина Данії на ім'я Еспена Андерсена Братена, який нещодавно пристав до ісламу.

Еспен Андерсен. фото: NTB

За словам правоохоронців, його звинувачують у вбивсті, а раніше підозрюваний здійснив кілька нападів. Чоловік не намагався заперечувати свою провину і визнав фактичні обставини.

У середу, 13 жовтня, у місті Конгсберг на півдні Норвегії невідомий почав стріляти з лука по людях, внаслідок чого загинули п’ятеро людей – чотири жінки і чоловік віком від 50 до 70 років. Двоє співробітників поліції дістали поранення.

Нагадаємо, раніше у Полтаві повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство 19-річній дівчині, яка поранила двох вчителів з арбалета в школі.