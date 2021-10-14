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    Стрілянина з лука у Норвегії: поліція вважає це терактом

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    У Норвегії чоловік з луком напав на перехожих і вбив п'ятьох людей - Стрілянина з лука у Норвегії: поліція вважає це терактом
    У Норвегії чоловік з луком напав на перехожих і вбив п'ятьох людей
    фото: NTB

    Мотиви підозрюваного поки невідомі

    Смертельну стрілянину з лука у Конгсберзі, у якій підозрюють 37-річного данця, зараз розглядають як акт тероризму. Про це заявили у Норвезькій поліційній службі безпеки (PST).

    Там уточнили, що більш детально про мотиви нападу розкажуть після розслідування, яке очолює південно-східний поліцейський округ.

    «Рівень загрози в Норвегії досі вважається помірним. PST досі вважає, що ісламісти та праві екстремісти можуть спробувати здійснити терористичні атаки в Норвегії», – наголосили в поліції.

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    Стрілянина з лука у Норвегії: поліція вважає це терактом
    Стрілянина з лука у Норвегії: поліція вважає це терактом
    Стрілянина з лука у Норвегії: поліція вважає це терактом

    Також там вивчають імовірність того, що напад у Конгсберзі міг підштовхнути інших до насильства або спровокувати напади як помсту.

    У поліції розповіли, що затримали в справі 37-річного громадянина Данії на ім'я Еспена Андерсена Братена, який нещодавно пристав до ісламу.

    Еспен Андерсен. фото: NTB
    Еспен Андерсен. фото: NTB

    За словам правоохоронців, його звинувачують у вбивсті, а раніше підозрюваний здійснив кілька нападів. Чоловік не намагався заперечувати свою провину і визнав фактичні обставини.

    У середу, 13 жовтня, у місті Конгсберг на півдні Норвегії невідомий почав стріляти з лука по людях, внаслідок чого загинули п’ятеро людей – чотири жінки і чоловік віком від 50 до 70 років. Двоє співробітників поліції дістали поранення.

    Нагадаємо, раніше у Полтаві повідомили про підозру у замаху на умисне вбивство 19-річній дівчині, яка поранила двох вчителів з арбалета в школі.

    Теги: теракт вбивство Норвегія розслідування поліція стрілянина
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    Стрілянина з лука у Норвегії: поліція вважає це терактом