«Можна жити як завжди»: Норвегія скасовує усі карантинні обмеження

Карантин в Норвегії буде знятий з суботи, 26 вересня

«Тепер прийшов час повернутися до нормального повсякденного життя», – заявила прем’єрка Норвегії

Уряд Норвегії прийняв рішення скасувати правила, що обмежують соціальну взаємодію та впливають на бізнес під час пандемії. Як пише Reuters, карантин буде знятий з суботи, 26 вересня.

Прем'єр-міністр Норвегії Ерна Сольберг повідомила, що соціальне дистанціювання більше не буде вимагатися, нічні клуби можуть знову відкритися, а ресторани повернутися до роботи.

«Пройшов 561 день відтоді, як ми ввели найжорсткіші заходи в Норвегії в мирний час... Тепер прийшов час повернутися до нормального повсякденного життя», – сказала вона.

Цей крок є частиною чотириетапного плану зі зняття обмежень, введених на початку пандемії у 2020 році. Однак цей, останній крок, кілька разів відкладався через рівень захворюваності.

«Коротко кажучи, Тепер ми можемо жити як завжди», – сказала Сольберг.

За даними інституту громадської охорони здоров'я Норвегії, близько 76% всіх норвежців отримали хоча б одну дозу вакцини, а 67% населення повністю щеплені.

До слова, напередодні ЄС виключив дві країни із «зеленого» списку для подорожей.

Також Ізраїль змінив коронавірусні правила для авіамандрівників. Ще Індія планує відкрити кордони для туристів найближчим часом.

Нагадаємо, МЗС оприлюднив топ-10 країн, які найбільше цікавлять українців.

Як відомо, турецькі готелі запровадили для вакцинованих туристів знижки до 50%. У вересні Італія дозволила в’їзд вакцинованим українцям без карантину за певних умов.

Тим часом перша країна ЄС скасовує всі карантинні обмеження. І це Данія.

Також нагадаємо, Польща відкрила кордони для українських туристів.