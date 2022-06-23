Уряд відмовився відбирати у Онуфрія лаври

Уряд не бачить законних підстав для розірвання договорів про оренду Києво-Печерської та двох інших лавр, які зараз використовуються Московською церквою

Міністерства не знайшли законних підстав для розірвання договорів оренди з Московською церквою

Кабінет міністрів не буде відбирати у Української православної церкви Московського патріархату релігійні споруди, аби не порушувати чинне законодавство. Про це повідомила на Facebook нардепка від «Голосу» Інна Совсун, яка направила до уряду звернення про розірвання оренди трьох будівель трьох лавр (Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської) Московською церквою в Україні.

Совсун опублікувала фото листа-відповіді Міністерства культури та інформаційної політики, розкритикувавши позицію урядової структури.

Так, міністерство наголосило, що розірвати договір про оренду церковних будівель в односторонньому порядку держава, як власник цієї нерухомості, може лише «у разі виявлення нею нецільового використання майна або його утримання у неналежному стані».

Совсун нагадала слова російського бойовика Ігоря Гіркіна, який заявляв, що «моя особиста охорона складалася з духовних синів, ченців, ієромонахів Святогірської лаври. Повністю. До останньої людини», та подальші обстріли Росією будівель цієї лаври – запитавши урядовців, чи можна вважати таку ситуацію «утриманням у неналежному стані».

Критикуючи позицію виконавчої влади, нардепка наголосила - загроза національній безпеці вимагає швидких та рішучих дій, і це «один з тих випадків, коли дух права має бути важливішим за його букву».

Совсун нагадала, що поки Кабмін відповідає у стилі «законодавством не передбачено» – українські захисники й захисниці гинуть на війні . «А ми ставимо їх під ще більший ризик тим, що не робимо нічого, аби зупинити ворога в тилу», – запевнила депутатка.

Нагадаємо, що Інна Совсун подала до Верховної Ради законопроєкт про заборону в Україні будь-яких релігійних організацій, які підпорядковані чи перебувають на території країни-агресора.

Вона наголосила у коментарі «Главкому», що під час цього процесу не потрібно зважати на агресію з боку Росії чи проросійських діячів – бо Україна має відвоювати свою державність, а боротьба проти російської церкви в Україні це частина цієї боротьби.