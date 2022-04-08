Більше половини українців вимагають заборонити московську церкву

Три з чотирьох українців вважають, що УПЦ МП, якщо хоче продовжити свою діяльність на території України, має порвати усі зв’язки із російською церквою

Українці підтримують припинення впливу РПЦ на українських християн. Про це говорять результати свіжого опитування, проведеного соціологічного службою «Рейтинг».

Зокрема, 74% громадян України підтримують ідею розриву зв’язків УПЦ МП зі Російською православною церквою. За продовження співпраці релігійної організації, яку очолює митрополит Онуфрій, із РПЦ висловилися лише 7% опитаних.

Закликають УПЦ Московського патріархату порвати із Росією у всіх регіонах України. Найбільше на Заході – 86%, але навіть на Сході більше половини опитаних (55%) підтримують цю ідею.

Серед вікових груп спостерігається одностайність – наприклад, відсоток українців до 35 років, які прагнуть вигнати РПЦ з України (71%), майже збігається із показником громадян України віком 51+ (73%).

Разом з тим, більше половини українців – 51% – заявляє, що УПЦ МП треба взагалі заборонити. Крім того, 21%, не підтримуючи пряму заборону, заявляють, що держава має позбавити цю церковну організацію усіх пільг та відібрати у них церкви, скасувати договори оренди усіх приміщень.

Серед макрорегіонів України тільки Схід виступає проти заборони УПЦ МП – цю ідею підтримують лише 29%, тоді як 35% заявляють, що держава не повинна втручатися у діяльність цієї церковної структури.

Молодь, як і люди літнього віку, по усій Україні більш-менш одностайні щодо майбутнього УПЦ МП.

Нагадаємо, що на сайті Верховної Ради з’явилися законопроєкти про заборону діяльності Російської православної церкви в Україні (УПЦ МП).

Заборонити діяльність цієї церковної організації вимагають депутати від «Голосу», а також мажоритарниця від «Свободи» Оксана Савчук.

Згідно із законопроектом Савчук, усе майно найвищих керівних органів РПЦ в Україні націоналізується упродовж 48 годин після вступу закону в силу. На перехід парафій УПЦ МП до ПЦУ дається 14 днів, після чого, якщо парафія вирішить залишитися відданою РПЦ, майно конфіскується і передається громаді, а діяльність цієї релігійної структури припиняється.

Майно усіх трьох Лавр - Києво-Печерської, Почаївської та Святогірської – має повернутися у державну власність.