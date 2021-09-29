Уряд затвердив Стратегію з деокупації Криму

Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму

Кабінет міністрів затвердив Стратегію деокупації Криму. Таке рішення уряд ухвалив під час засідання 29 вересня.

«Документ стане комплексною дорожньою картою з повернення українського Криму. Як було наголошено, «Кримська платформа» – це не разовий захід. Ми схвалюємо комплексні документи, які містять детальні кроки деокупації, залучаємо до цього питання найкращих експертів та аналітиків з усього світу. Ми також працюємо з нашими країнами-партнерами та в рамках міжнародних організацій, аби тема Криму постійно була на світовому порядку денному», – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

У пояснювальній записці до стратегій вказано, що документ серед іншого має на меті:

визначення правових засад перехідного правосуддя;

формування та реалізацію політики у правовій, соціальній, освітній, інформаційній, гуманітарній та інших сферах щодо зростання та зміцнення довіри, гарантування прав та законних інтересів українців, які постраждали від окупації Криму;

забезпечення сталого суспільно-політичного, гуманітарного та економічного розвитку відповідно до визначених засад внутрішньої та зовнішньої політики, стратегічного курсу держави до Європейської та Євроатлантичної інтеграції.

11 березня Рада нацбезпеки та оборони затвердила проєкт Стратегії деокупації Криму. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, робота над документом тривала понад рік. До неї було залучено чимало інституцій, включаючи Меджліс кримськотатарського народу.

Нещодавно Україна арештувала чотири судна та 12 літаків РФ через рейси до окупованого Криму.

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