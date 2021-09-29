Затриманий окупантами в Криму журналіст у листі розповів, що страшніше за тортури електричним струмом

Єсипенко нещодавно зустрівся із митрополитом ПЦУ і через нього передав листа

Кореспондент «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко, якого окупаційна влада звинувачує у шпигунстві та екстремізмі, просить його не забувати

Український журналіст, кореспондент «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко, який в слідчому ізоляторі окупованого Сімферополя чекає на вирок підконтрольного Росії «суду», передав листа на свободу. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці журналіст «1+1» Андрій Цаплієнко.

У цьому листі, адресованому колезі-журналісту, Єсипенко просить, щоб його не забували, адже після серії гучних обмінів полоненими про маловідомих в'язнів Кремля пам'ятає все менше людей.

«Він каже, що страшніше за тортури електричним струмом те, що про нього просто забувають», – зауважив Андрій Цаплієнко.

В’язень Кремля зумів передати цей лист через митрополита ПЦУ в Криму Климента.

«Владислава Єсипенка затримали в Криму в березні цього року. Після серії сюжетів для «Радіо Свобода». Підкинута вибухівка, звинувачення в шпіонажі та тероризмі. І далі – приниження, знущання, тортури», – нагадав Цаплієнко.

На 12 жовтня призначено наступне засідання «суду» у його справі, невдовзі його чекає вирок від окупантів.

«ФСБівці тиснуть на Владислава і вимагають мовчати, аби не отримав ще більший термін», – зауважив колега.

У середині липня в окупованому Криму оголосили обвинувальний висновок журналісту Єсипенку. Після оголошення обвинувального висновку Єсипенко заявив, що провину не визнає.

Нагадаємо, в окупованому Криму відбувся суд над позаштатним журналістом видання «Радіо Свобода» Владиславом Єсипенком. Його судять за сфабрикованою справою. Вже відомо, що підконтрольний Росії суд продовжив на пів року арешт журналіста. Єсипенко залишиться у СІЗО до 18 грудня цього року.

А в Офісі президента України не відреагували на одиночний пікет дружини Владислава Єсипенка Катерини, який вона проводила 7 липня у Києві.

10 березня 2021 року співробітники російських спецслужб в Криму затримали його, інкримінуючи журналісту роботу «в інтересах спецслужб України» та зберігання в автомобілі «саморобного вибухового пристрою».

Адвокат Владислава Єсипенка Олексій Ладін розповів про погрози розправою журналісту за зізнання у тортурах. До Єсипенка протягом 27 днів не допускали незалежного адвоката, а в інтерв’ю російському прокремлівському каналу «Крим 24», журналіст «зізнався», що передавав відзняті на території Криму відео українським спецслужбам. Раніше Владислав Єсипенко описав, як над ним знущалися силовики у заяві.



