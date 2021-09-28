Окупанти затримали у Криму матір українського добровольця

Жінку доставили до «слідчого управління ФСБ», де її безпідставно тримали декілька годин

В окупованому Криму співробітники ФСБ вранці 28 вересня увірвалися у квартиру громадянки України, матері українського добровольця Станіслава Краснова. Після тригодинного обшуку силовики відвезли жінку до «слідчого управління».

Як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російські силовики нагрянули до 74-річної жінки близько шостої ранку і виламавши двері у квартиру влаштували несанкціонований обшук. Він тривав близько трьох годин. В результаті дій співробітників ФСБ в будинку залишився безлад, зламані меблі і пошкоджені особисті речі.

Після обшуку матір українського добровольця і громадського активіста Станіслава Краснова силовики доставили у «слідче управління ФСБ». Там жінку протримали кілька годин.

Денісова зажадала від генпрокурора РФ негайно провести перевірку дій співробітників ФСБ, які незаконно проникли в квартиру жінки і потім її затримали.

Напередодні СБУ повідомила про українське конструкторське бюро, що працювало на російських окупантів у Криму.

Зазначимо, що цієї осені ПАРЄ відмовилася розглядати українські питання.