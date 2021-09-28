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    Окупанти затримали у Криму матір українського добровольця

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    Обшуки у помешканні 74-річної жінки тривали упродовж трьох годин - Окупанти затримали у Криму матір українського добровольця
    Обшуки у помешканні 74-річної жінки тривали упродовж трьох годин
    фото: facebook.com/denisovaombudsman

    Жінку доставили до «слідчого управління ФСБ», де її безпідставно тримали декілька годин

    В окупованому Криму співробітники ФСБ вранці 28 вересня увірвалися у квартиру громадянки України, матері українського добровольця Станіслава Краснова. Після тригодинного обшуку силовики відвезли жінку до «слідчого управління».

    Як повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, російські силовики нагрянули до 74-річної жінки близько шостої ранку і виламавши двері у квартиру влаштували несанкціонований обшук. Він тривав близько трьох годин. В результаті дій співробітників ФСБ в будинку залишився безлад, зламані меблі і пошкоджені особисті речі.

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    Окупанти затримали у Криму матір українського добровольця
    Окупанти затримали у Криму матір українського добровольця
    Окупанти затримали у Криму матір українського добровольця
    Окупанти затримали у Криму матір українського добровольця

    Після обшуку матір українського добровольця і громадського активіста Станіслава Краснова силовики доставили у «слідче управління ФСБ». Там жінку протримали кілька годин.

    Денісова зажадала від генпрокурора РФ негайно провести перевірку дій співробітників ФСБ, які незаконно проникли в квартиру жінки і потім її затримали.

    Напередодні СБУ повідомила про українське конструкторське бюро, що працювало на російських окупантів у Криму.

    Зазначимо, що цієї осені ПАРЄ відмовилася розглядати українські питання.

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    Теги: Крим окупанти ФСБ добровольці українці окуповані території Людмила Денісова сім'я
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    Окупанти затримали у Криму матір українського добровольця