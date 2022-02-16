Уряд звільнив голову Держпродспоживслужби

Владислава Магалецька звільнилась, бо так їй рекомендують лікарі

Владислава Магалецька звільнилась, бо так їй рекомендують лікарі

Маглецька подала у відставку два тижні тому

Кабінет міністрів звільнив посади голови Держпродспоживслужби Владиславу Магалецьку та призначено тимчасовим керівником відомства Анатолія Вовнюка. Відповідні рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Уряд ухвалив заяву про відставку за власним бажанням Владислави Магалецької, яку вона написала на початку лютого.

«Причина – настійні рекомендації лікарів щодо стану здоров’я протягом найближчих кількох місяців», – сказала тоді Магалецька.

Натомість на цю посаду призначили Анатолія Вовнюка, який з грудня 2020 року працював заступником голови Держспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

Нагадаємо, Владислава Магалецька ще два тижні тому повідомила, що йде у відставку.

Магалецька уточнила, що вирішила звільнитися, оскільки найближчим часом фізично не зможе виконувати обов'язки.

«Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру в підвішеному стані фактично без керівництва», – додала вона.

Зазначимо, Магалецька обіймала дану посаду з листопада 2020 року. У вересні 2021 року Кабінет міністрів перепризначив її головою Держспоживслужби.

З 17 вересня 2014 по 13 липня 2016 працювала на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції. З 2016 року - член Національної ради реформ. У 2019-2020 роках - віце-президент Спілки українських підприємців.

Наприкінці січня очільник «Укрспирту» Блескун повідомив, що йде з компанії.

Раніше очільник Фонду держмайна Сенниченко подав до Ради нову заяву про звільнення.