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    Уряд звільнив голову Держпродспоживслужби

    Владислава&nbsp;Магалецька звільнилась, бо так їй рекомендують лікарі&nbsp; - Уряд звільнив голову Держпродспоживслужби
    Владислава Магалецька звільнилась, бо так їй рекомендують лікарі 
    фото: Владислава Магалецька Екс Рутицька/facebook

    Маглецька подала у відставку два тижні тому

    Кабінет міністрів звільнив посади голови Держпродспоживслужби Владиславу Магалецьку та призначено тимчасовим керівником відомства Анатолія Вовнюка. Відповідні рішення було ухвалено сьогодні на засіданні уряду, повідомляє представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

    Уряд ухвалив заяву про відставку за власним бажанням Владислави Магалецької, яку вона написала на початку лютого.
    «Причина – настійні рекомендації лікарів щодо стану здоров’я протягом найближчих кількох місяців», – сказала тоді Магалецька.

    Натомість на цю посаду призначили Анатолія Вовнюка, який з грудня 2020 року працював заступником голови Держспоживслужби з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації.

    Нагадаємо, Владислава Магалецька ще два тижні тому повідомила, що йде у відставку.

    Магалецька уточнила, що вирішила звільнитися, оскільки найближчим часом фізично не зможе виконувати обов'язки.

    «Вважаю неправильним брати довгий лікарняний і залишати величезну структуру в підвішеному стані фактично без керівництва», – додала вона.

    Зазначимо, Магалецька обіймала дану посаду з листопада 2020 року. У вересні 2021 року Кабінет міністрів перепризначив її головою Держспоживслужби.

    З 17 вересня 2014 по 13 липня 2016 працювала на посаді заступника міністра аграрної політики та продовольства з питань європейської інтеграції. З 2016 року - член Національної ради реформ. У 2019-2020 роках - віце-президент Спілки українських підприємців.

    Наприкінці січня очільник «Укрспирту» Блескун повідомив, що йде з компанії.

    Раніше очільник Фонду держмайна Сенниченко подав до Ради нову заяву про звільнення.

    Теги: державна служба чиновник хвороби уряд звільнення
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    Уряд звільнив голову Держпродспоживслужби