МОЗ радить людям, які перехворіли на «Омікрон», відмовитися від одного з напопулярніших напоїв

Медики вважають, що після коронавірусу не можна пити каву

Міністерство охорони здоров'я України радить людям, які перехворіли на штам «Омікрон», відмовитися від кави. У МОЗ пояснили, чому кава небезпечна для пацієнтів, які перенесли коронавірус.

Експерти розповіли, що після штаму «Омікрон» у людей знижується працездатність та виникає сонливість. Це пов'язано з тим, що вірус зменшує в організмі рівень аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні речовин та енергії.

У МОЗ повідомили, що через вживання кофеїну, який є в каві, виникає зневоднення, знижується рівень калію в крові, а це негативно впливає на роботу серцево-судинної системи. Також кофеїн призводить до зневоднення, і як наслідок, до підвищення згортання крові.

Експерти порадили людям, які перехворіли на коронавірус, відмовитися від кави. У МОЗ розповіли, що напій з кофеїном краще замінити зеленим або білим чаєм.

У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали, що найкращою профілактикою коронавірусної хвороби є вакцинація.

Нагадаємо, раніше вчені з Саутгемптонського та Единбурзького університетів з'ясували користь кави для організму.

Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.

Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.





