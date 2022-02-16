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    МОЗ радить людям, які перехворіли на «Омікрон», відмовитися від одного з напопулярніших напоїв

    Новий штам Covid-19 знижує працездатність та викликає сонливість - МОЗ радить людям, які перехворіли на «Омікрон», відмовитися від одного з напопулярніших напоїв
    Новий штам Covid-19 знижує працездатність та викликає сонливість
    фото з відкритих джерел

    Медики вважають, що після коронавірусу не можна пити каву

    Міністерство охорони здоров'я України радить людям, які перехворіли на штам «Омікрон», відмовитися від кави. У МОЗ пояснили, чому кава небезпечна для пацієнтів, які перенесли коронавірус.

    Експерти розповіли, що після штаму «Омікрон» у людей знижується працездатність та виникає сонливість. Це пов'язано з тим, що вірус зменшує в організмі рівень аденозинтрифосфорної кислоти, яка відіграє важливу роль в обміні речовин та енергії.

    У МОЗ повідомили, що через вживання кофеїну, який є в каві, виникає зневоднення, знижується рівень калію в крові, а це негативно впливає на роботу серцево-судинної системи. Також кофеїн призводить до зневоднення, і як наслідок, до підвищення згортання крові.

    Експерти порадили людям, які перехворіли на коронавірус, відмовитися від кави. У МОЗ розповіли, що напій з кофеїном краще замінити зеленим або білим чаєм.

    У Міністерстві охорони здоров'я України нагадали, що найкращою профілактикою коронавірусної хвороби є вакцинація.

    Нагадаємо, раніше вчені з Саутгемптонського та Единбурзького університетів з'ясували користь кави для організму.

    Також фінляндські вчені з Центру технічних досліджень у лабораторних умовах виростили каву з рослинних клітин.

    Як відомо, в Україні може значно здорожчати кава.

    Також повідомлялося, що кава впливає на сприйнятливість людини до Covid-19.

    Читайте також: Експерти: в Україні засилля підробленої кави. Що треба знати про фальсифікат



    Теги: хвороби вакцинація вірус коронавірус
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    МОЗ радить людям, які перехворіли на «Омікрон», відмовитися від одного з напопулярніших напоїв