Уряд призначив голів Держспоживслужби та Держрибагентства

Владиславу Магалецьку призначено на посаду голови Держспоживслужби, а Ганну Шишман - на посаду керівника Держрибагентства

Кабінет міністрів на засіданні 4 листопада призначив голів Держспоживслужби та Держрибагентства. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, Владиславу Магалецьку призначено на посаду голови Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (на засіданні уряду 13 жовтня погоджено пропозицію міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо її призначення на цю посаду шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину).

Ганну Шишман призначено головою Державного агентства рибного господарства - на засіданні уряду 30 вересня погоджено пропозицію міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського щодо її призначення шляхом укладення контракту про проходження державної служби на період дії карантину.

До відома, раніше Шишман була заступником голови Громадської ради при Держрибагентстві.

Магалецька у 2010-2014 роках обіймала посаду заступника гендиректора одного з найбільших агрохолдингів України «Мрія», входила до складу правлінь «Пальміра Рута» і «Київської інвестиційної групи». З 2014 по 2016 рік була працювала заступником міністра аграрної політики і продовольства з питань європейської інтеграції. З 2016-го - радниця голови Мінагропроду і член Національної ради реформ.

Як повідомлялося, Кабмін погодив звільнення голів облдержадміністрацій трьох областей.

Також нагадаємо, що сьогодні, 4 листопада, Зеленський звільнив Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента.