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    Уряд призначив нового заступника Монастирського

    21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України - Уряд призначив нового заступника Монастирського
    21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України
    фото: antikor

    Раніше Малюк був на посаді першого заступника голови Служби безпеки України

    Кабінет міністрів призначив ексзаступника голови СБУ Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм.

    «Призначено Малюка Василя Васильовича заступником Міністра внутрішніх справ України», – зазначається у повідомленні.

    Ще декілька кадрових призначень торкнулися Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «Крука Сергія Івановича Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Звільнено: Магалецьку Владиславу Валеріївну з посади Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Тимчасово покладено виконання обов’язків: Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Вовнюка Анатолія Віталійовича», –написав Мельничук .

    До слова, 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

    Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Василя Зварича на посаду посла України у Польщі.

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    Теги: СБУ президент уряд МВД звільнення Денис Монастирський
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    Уряд призначив нового заступника Монастирського