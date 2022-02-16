Уряд призначив нового заступника Монастирського
Раніше Малюк був на посаді першого заступника голови Служби безпеки України
Кабінет міністрів призначив ексзаступника голови СБУ Василя Малюка заступником очільника Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграм.
«Призначено Малюка Василя Васильовича заступником Міністра внутрішніх справ України», – зазначається у повідомленні.
Ще декілька кадрових призначень торкнулися Державної служби України з надзвичайних ситуацій. «Крука Сергія Івановича Головою Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Звільнено: Магалецьку Владиславу Валеріївну з посади Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів. Тимчасово покладено виконання обов’язків: Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів на Вовнюка Анатолія Віталійовича», –написав Мельничук .
До слова, 21 липня 2021 року президент Зеленський звільнив Василя Малюка з посади першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський призначив Василя Зварича на посаду посла України у Польщі.
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