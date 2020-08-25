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    Політика

    Зеленський змінив командування Сил спеціальних операцій

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    Президент змінив командування Сил спеціальних операцій - Зеленський змінив командування Сил спеціальних операцій
    Президент змінив командування Сил спеціальних операцій
    Фото: Пресслужба Офісу президента

    Генерал-майор Григорій Галаган став новим командувачем Сил спеціальних операцій

    Президент Володимир Зеленський провів зустріч з новим командувачем Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Ним став генерал-майор Григорій Галаган.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Указ про призначення № 358/2020 глава держави підписав 25 серпня.

    Другим указом Зеленський звільнив з цієї посади Ігоря Луньова.

    Президент звернув увагу на те, що в умовах дії перемир’я, яке нині триває, змінилися завдання Операції об’єднаних сил.

    «Буде більше провокацій від проросійських бойовиків, тож і командування, і особовий склад ССО мають більше працювати над їхнім недопущенням і превентивними заходами», – наголосив Глава держави.

    «Також необхідне впровадження більш агресивних заходів протидії викликам, які постають, – адекватно реагувати на провокаційні дії з боку противника», – наголосив Верховний Головнокомандувач.

    Серед завдань нового командувача ССО Володимир Зеленський назвав продовження розвитку всіх компонентів Сил спеціальних операцій.

    Новопризначений командувач ССО запевнив Президента у найголовнішому – якісному виконанні завдань за призначенням у різних умовах, продовженні роботи, спрямованої на розвиток морського та авіаційного компонентів Сил спеціальних операцій.

    Володимир Зеленський президент
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