  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Ексватажок «ДНР» зробив шокуюче зізнання, чому Росії потрібна війна на Донбасі (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ходаковський наголосив, що в Росії вимирає населення - Ексватажок «ДНР» зробив шокуюче зізнання, чому Росії потрібна війна на Донбасі (відео)
    Ходаковський наголосив, що в Росії вимирає населення
    Фото з відкритих джерел

    Путіну треба відхопити ще один шматок України, аби покрити втрати населення в Росії

    Польовий командир бойовиків «ДНР», колишній ватажок незаконного збройного формування «Восток» («ДНР») Олександр Ходаковський зробив відверту заяву щодо справжніх мотивів війни РФ на Донбасі. Він написав на Telegram-каналі, що Росії потрібна Україна, аби поповнити за рахунок нашого населення російський людський ресурс, що поступово зникає. Український блогер та журналіст Денис Казанський проаналізував останні гучні заяви окупантів.

    Ходаковський говорить про те, що, мовляв, кількість російського населення останніми роками швидко скорочується, і Путіну треба відхопити ще один шматок України, аби покрити ці втрати.

    Ходаковський написав: «За даними статистики, кількість росіян в Росії за останні десять років скоротилось на п’ять мільйонів людей – державоутворююча нація поступово зникає.

    Володимир Путін не просто так називає українців одним із російським народом, він не говорить про те, що склад ґрунту на Україні ідентичний складу ґрунту в Росії, він говорить про росіян, яких усе менше. Головний дефіцит Росії – росіяни».

    2021-08-02_4

    Путін довів Росію до того, що в ній вимирають росіяни. І аби компенсувати цей дефіцит, йому потрібно захопити території чужої країни.

    Нагадаємо, в Росії понад дев’ять мільйонів людей перебувають в умовах браку їжі або недостатнього харчування. Це випливає з доповіді, підготовленої Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

    Росія фіксує за собою окуповані території України, дозволяючи жителям ОРДЛО голосувати на російських виборах. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк, який вже багато років працює в Москві.

    Раніше український блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Youtube проаналізував нещодавні заяви одного із депутатів Держдуми Олександра Шеріна, який заявив, що потрібно йти на випередження та накинутись на Україну, щоб у майбутньому вона не напала на Росію.

    Читайте також:


    Теги: Росія Донбас Путін агресія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ексватажок «ДНР» зробив шокуюче зізнання, чому Росії потрібна війна на Донбасі (відео)