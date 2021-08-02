Ексватажок «ДНР» зробив шокуюче зізнання, чому Росії потрібна війна на Донбасі (відео)

Путіну треба відхопити ще один шматок України, аби покрити втрати населення в Росії

Польовий командир бойовиків «ДНР», колишній ватажок незаконного збройного формування «Восток» («ДНР») Олександр Ходаковський зробив відверту заяву щодо справжніх мотивів війни РФ на Донбасі. Він написав на Telegram-каналі, що Росії потрібна Україна, аби поповнити за рахунок нашого населення російський людський ресурс, що поступово зникає. Український блогер та журналіст Денис Казанський проаналізував останні гучні заяви окупантів.

Ходаковський говорить про те, що, мовляв, кількість російського населення останніми роками швидко скорочується, і Путіну треба відхопити ще один шматок України, аби покрити ці втрати.

Ходаковський написав: «За даними статистики, кількість росіян в Росії за останні десять років скоротилось на п’ять мільйонів людей – державоутворююча нація поступово зникає.

Володимир Путін не просто так називає українців одним із російським народом, він не говорить про те, що склад ґрунту на Україні ідентичний складу ґрунту в Росії, він говорить про росіян, яких усе менше. Головний дефіцит Росії – росіяни».

Путін довів Росію до того, що в ній вимирають росіяни. І аби компенсувати цей дефіцит, йому потрібно захопити території чужої країни.

Нагадаємо, в Росії понад дев’ять мільйонів людей перебувають в умовах браку їжі або недостатнього харчування. Це випливає з доповіді, підготовленої Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ).

Росія фіксує за собою окуповані території України, дозволяючи жителям ОРДЛО голосувати на російських виборах. Про це розповів журналіст Роман Цимбалюк, який вже багато років працює в Москві.

Раніше український блогер та журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Youtube проаналізував нещодавні заяви одного із депутатів Держдуми Олександра Шеріна, який заявив, що потрібно йти на випередження та накинутись на Україну, щоб у майбутньому вона не напала на Росію.

Читайте також:



