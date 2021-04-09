Зеленський призначив голів райдержадміністрацій у трьох областях

Глава держави перепризначив Сергія Рублевського головою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області

Президент Володимир Зеленський призначив голів трьох районних державних адміністрацій у трьох областях.

Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.

Зокрема, Юрій Лобач очолив Володимир­-Волинську райдержадміністрацію Волинської області, а Григорій Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області.

Крім того, глава держави перепризначив Сергія Рублевського головою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження він підписав 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.

Як йдеться у розпорядженні, очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації).

Також Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН.