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    Зеленський призначив голів райдержадміністрацій у трьох областях

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    Володимир Зеленський призначив голів РДА у трьох областях - Зеленський призначив голів райдержадміністрацій у трьох областях
    Володимир Зеленський призначив голів РДА у трьох областях

    Глава держави перепризначив Сергія Рублевського головою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області

    Президент Володимир Зеленський призначив голів трьох районних державних адміністрацій у трьох областях.

    Відповідні розпорядження оприлюднені на сайті глави держави.

    Зокрема, Юрій Лобач очолив Володимир­-Волинську райдержадміністрацію Волинської області, а Григорій Клизуб став головою Охтирської РДА Сумської області.

    Крім того, глава держави перепризначив Сергія Рублевського головою Павлоградської райдержадміністрації Дніпропетровської області, попередньо звільнивши його з цієї посади відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».

    Нагадаємо, 30 березня президент Володимир Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Вінницькій області. Відповідні розпорядження він підписав 29 березня. Їх опублікували на сайті Офісу президента.

    Як йдеться у розпорядженні, очільників райдержадміністрацій звільнено відповідно до пункту 6 частини другої статті 9 закону «Про місцеві державні адміністрації» (реорганізація районної державної адміністрації).

    Також Володимир Зеленський своїми указами звільнив шістьох послів України та Постійного представника України при Відділенні ООН.

    Теги: Володимир Зеленський президент
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