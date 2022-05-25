Рада церков – проти муралу «Свята Джавеліна» у Києві

Релігійні діячі вважають, що у муралі використовують релігійні почуття та символи як об‘єкт пародії

На муралі Богородиця тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс «Джавелін»

Релігійні діячі виступили проти муралу «Свята Джавеліна», що з’явився на Солом’янці у Києві. Свій протест Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій спрямувала президенту України Володимиру Зеленському та Київському міському голові Віталію Кличку, ідеться на сайті організації. У документі київську владу та міських активістів просять дотримуватися норм законодавства України.

«Стіни багатоповерхівок у столиці є не приватною галереєю, а публічним простором, тому при створенні новітніх мистецьких продуктів на них просимо дотримуватися норм українського законодавства, яке зобов’язує з належною пошаною ставитися до релігійних переконань членів українського суспільства», – закликає Рада Церков.

На муралі «Свята Джавеліна» Богородиця тримає в руках переносний протитанковий ракетний комплекс FGM-148 «Джавелін», який українці використовують для зупинення російської агресії.

«Ми, віруючі люди України, висловлюємо категоричне несприйняття та протест таким виразам публічного псевдомистецтва, які використовують релігійні почуття та символи як об‘єкт пародії», – наголошують українські релігійні діячі.

Тим часом, міністр оборони України Олексій Резніков має шеврон із зображенням «Святої Джавеліни». Знімком, де можна його розгледіти, очільник оборонного відомства нещодавно поділився на своїй сторінці у Facebook.

Олексій Резніков та «Свята Джавеліна». Фото: Олексій Резніков/Facebook

Нагадаємо, 22 травня «Укрпошта» випустила у продаж марку «Русскій воєнний корабль… Всьо!».

Пізніше «Укрпошта» оголосила про припинення продажу легендарних марок з російським воєнним кораблем у відділеннях. Всього було продано близько 700 тисяч одиниць.