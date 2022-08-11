В окупованому Луганську висадився кремлівський десант (фото)

Соратники Путіна провели так звану нараду в окупованому Луганську

В окупований Луганськ приїхав заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв та ряд топ-чиновників Кремля. Про це Медведєв повідомив у своєму Telegram-каналі.

Медведєв розповів, що в окупованому Луганську провів так звану нараду з питань безпеки та сприяння економічному та соціальному розвитку окупованого РФ Донбасу.

Він зазначив, що нараду провів за дорученням президента РФ Володимира Путіна.

У так званій нараді взяли участь генпрокурор РФ Ігор Краснов, перший заступник керівника Адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, голова МВС РФ Володимир Колокольцев, голова Мінбуду РФ Ірек Файзуллін, директор ФСБ РФ Олександр Бортніков, голова СКР РФ Олександр Бастрикін.

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Нагадаємо, раніше Дмитро Медведєв виступив із пропагандистською тирадою у річницю російського вторгнення у Грузію. Він вважає вторгнення Росії у Грузію та Україну «єдиним процесом та загальним замислом».

Медведєв раніше заявив – у випадку звільнення Криму на Україну, мовляв, очікує апокаліпсис. Також він висловив упевненість, що усі цілі, поставлені перед «спеціальною військовою операцією», будуть досягнуті.

Президент Володимир Зеленський назвав цинічною заяву заступника голови Ради безпеки Росії Дмитра Медведєва про «судний день для України». Зеленський нагадав, що вона прозвучала в день збиття Росією малазійського «Боїнга» у Донецьку.