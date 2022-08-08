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Соратник Путіна визнав, що війна проти Грузії та України має один замисел

Надія Клочко
glavcom.ua
Соратник Путіна визнав, що війна проти Грузії та України має один замисел
Російські війська вторглися у Грузію 8 серпня 2008 року

Дмитро Медведєв переповів практично всі штампи російської пропаганди, намагаючись виправдати вторгнення до Грузії та України

Заступник голови Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв вважає вторгнення Росії у Грузію та Україну «єдиним процесом та загальним замислом». Медведєв у своїй пропаганді запевняє, що війни проти сусідів не є наслідком агресивної політики Росії, а що це все «підступи англосаксів, спрямовані проти РФ». Про це російський політик заявив у інтерв’ю ТАСС.

Медведєв заявив, що війна у Грузії та в Україні – це «ланки одного геополітичного процесу, ініційованого Заходом».

«Це єдиний процес та загальний задум, спрямований проти Росії. Він полягає у прагненні Заходу, насамперед США та інших англосаксонських країн, розгойдати у нас ситуацію. Як? Через сусідів, у безпосередній близькості від кордонів Росії. Американці цинічно займалися підготовкою грузинських збройних сил, вкладали у цей процес чималі гроші. Надіслали туди велику кількість інструкторів, які вели мобілізацію грузинської армії. Накачували їх зброєю. По суті, просто підштовхували божевільного фрика Саакашвілі до того, щоб розв'язати агресію проти цивільного населення Південної Осетії та російських миротворців. Замість переконувати його займатися пошуком мирного вирішення найскладнішого міжнаціонального конфлікту, який там назрів. А він повівся», – говорить Медведєв.

Російський посадовець також звинуватив Саакашвілі у тому, що це нібито він зривав переговори для урегулювання конфлікту. Медведєв знову завів пісню про миролюбність Росії, яка «на всіх етапах переговорів закликала утриматися від застосування сили». 

Російсько-грузинська війна 2008 року – збройний конфлікт між Грузією з одного боку та Російською Федерацією і сепаратистськими угрупованнями Південної Осетії та Абхазії з іншого. Російські війська увійшли на територію Грузії 8 серпня 2008 року після періоду погіршення відносин між РФ та Грузією. Бойові дії відбувалися в стратегічно важливому Південно-Кавказькому регіоні. За результатами війни Грузія втратила контроль над Абхазією та Північною Осетією. 26 серпня 2008 року Росія визнала «незалежність» цих регіонів.

Цю війну вважають першою європейською війною XXI століття.

Медведєв наголосив, що «таку ж злочинну політику США агресивно ведуть і в Україні», нагадавши при цьому давню тезу роспропаганди про «мирних жителів Донбасу». Медведєв, ігноруючи будь-які закони логіки у своїй оповіді, пояснив вторгнення в Україну тому, що США «хочуть знищити РФ».

«Як і у випадку з Грузією, американці свідомо зміцнювали у Києва почуття безкарності, накачували його зброєю, заохочували вбивства мирних жителів Донбасу. І зараз продовжують вправлятися з Україною, на долю якої їм абсолютно начхати. Мета все та ж – знищити Росію. Це і є причина вкрай агресивного, русофобського геополітичного процесу, який ініціював Захід. Наша відповідь жорстка, але ретельно продумана. Росія проводить в Україні спеціальну військову операцію та домагається миру на наших умовах. Саме на наших, про це слід говорити прямо. А не на тих, які нам намагаються нав'язати колишні «партнери» з міжнародної спільноти, які прагнуть військової поразки Росії. Ми маємо свої національні інтереси, і ми їх забезпечимо всіма доступними способами», – заявив політик.

За словами посадовця, і Грузія, і Україна стали жертвами вторгнення, бо «не залишили Росії вибору».

«Коли виходу не лишається, доводиться реагувати силовим шляхом. На жаль, і в Грузії, і в Україні влада цих країн не залишила Росії вибору, зірвавши процеси політичного врегулювання цих конфліктів. І ми свідомо пішли на військове втручання», – заявив він, додавши, що не шкодує про відданий наказ на вторгнення у Грузію.

Далі російський посадовець виправдав вторгнення у Грузію «агресією Саакашвілі», а незаконну анексію Криму – необхідністю «допомогти людям».

Нагадаємо, МЗС Грузії у 14-ті роковини російсько-грузинської війни закликало Росію «припинити незаконні дії», виконати угоду про припинення вогню від 12 серпня 2008 року та вивести збройні сили з окупованих територій Грузії. 

Раніше президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що Росія має намір загарбати частину грузинського курорту Бічвінта за допомогою договору з так званою «Республікою Абхазія». Такі наміри є черговою формою анексії з боку Кремля. Президентка заявила про це після того, як у мережі поширили договір РФ і «Республіки Абхазія», який передбачає «оренду» Росією реліктового гаю, набережної і акваторії, які розташовані в Бічвінта. Всього росіяни можуть анексувати приблизно 186 га землі і 115 га морського простору.

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Теги: агресія Донбас Крим Україна Грузія росія Дмитро Медведєв

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