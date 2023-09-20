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В Україні почала роботу нова посол Євросоюзу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
В Україні почала роботу нова посол Євросоюзу
фото: представництва Євросоюзу в Україні

Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу

Новопризначений посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вручила копії вірчих грамот заступникові міністра закордонних справ Євгену Перебийносу. Про це йдеться у дописі Представництва Євросоюзу в Україні у соцмережі X.

«Через кілька годин після прибуття до Києва новопризначена посолка ЄС Матернова вручила копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Перебийносу. Катаріна Матернова і команда Представництва ЄС працюватимуть над поглибленням міцного партнерства у вирішальний час», – йдеться у повідомленні.

В Україні почала роботу нова посол Євросоюзу фото 1

Раніше повідомлялося, що новий посол Британії Мартін Гарріс розпочинає роботу в Україні та вручив копії вірчих грамот в МЗС України.

У посольстві повідомили, що 11 вересня Гарріс вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийносу. До слова, Гарріс вже працював в Україні в 2003-2008 роках, тоді він був заступником керівника місії та генконсулом. 

 

Теги: посол соцмережі Європейський союз

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