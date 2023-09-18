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Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії: що потрапить під обмеження

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз готує 12-й пакет санкцій проти Росії: що потрапить під обмеження
Новий пакет санкцій може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США
фото з відкритих джерел

Новий пакет санкцій, ймовірно, дозволить використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку РФ, для допомоги Києву

Європейський Союз готується до боротьби за те, що має бути включено до його 12-го пакету санкцій через війну Росії проти України. Новий пакет може з'явитися у першій половині жовтня або бути оголошений під час саміту ЄС-США, запланованого на наступний місяць, дату якого наразі не встановлено. Про це повідомляє Bloomberg.

Нові заходи, які можуть бути представлені вже наступного місяця, ймовірно, включатимуть довгоочікуване рішення використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів центрального банку РФ, для допомоги Києву, повідомили джерела, знайомі з дискусіями.

Група країн-членів, зокрема Польща та країни Балтії, хочуть піти ще далі, сказали джерела. За словами людей, група закликала до додаткових санкцій щодо зрідженого природного газу та ІТ-послуг серед заходів, які вони хотіли б бачити у новій пропозиції.

Група країн також закликала запровадити обмеження на ядерний сектор Росії. Але ці спроби вже неодноразово зустрічали опір, оскільки проти них виступає надто багато держав-членів.

Нові заходи, ймовірно, включатимуть версію ЄС майбутньої заборони G7 на російські алмази. Більш ранні спроби ввести санкції проти російського дорогоцінного каміння в Європі зустріли опір з боку провідних країн-імпортерів, таких як Бельгія, які стверджували, що проста заборона без глобальної угоди просто перемістить прибуткову торгівлю дорогоцінним камінням в інші місця. Механізм G7 спрямований на відстеження дорогоцінного каміння через кордони, а також на запровадження прямої заборони на покупки з 1 січня та непрямої заборони, яка діятиме поступово.

Будь-який новий пакет, ймовірно, також включатиме подальші кроки з обмеження можливості Росії обійти санкції ЄС через треті країни, такі як Об'єднані Арабські Емірати та Туреччина.

У межах обговорень комісія найближчими тижнями висуне пропозиції щодо введення податку на непередбачені доходи від заморожених активів російського центрального банку, які генеруються в клірингових палатах, попри протидію з боку Європейського центрального банку.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, ймовірно, наполягатиме на введенні податку на непередбачені доходи після попередньої обіцянки, але держави-члени висловили стурбованість щодо правової та фінансової стабільності. Оскільки активи російського центрального банку заморожені приблизно на 200 млрд євро, деякі європейські лідери закликали направити частину цієї суми на відновлення України.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки запровадили новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапили заводи, банки і судна.

До слова, Польща заборонила в'їзд зареєстрованих у Росії автомобілів.

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Теги: санкції росія Європейський союз війна США

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