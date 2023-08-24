Канада призначила нового посла в Україні

Новопризначена пані посол Цмоць знає українську мову й «має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді»

Наталка Цмоць замінить Ларису Ґаладзу на посаді посла Канади в Україні

Уряд Канади призначив нового посла в Україні: замість Лариси Ґаладзи дипломатичну місію у Києві очолить Наталка Цмоць. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

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«Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголошує про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні. Вона замінить Ларису Ґаладзу», – йдеться у заяві.

У МЗС Канади заявили, що призначення Цмоць «відображає відданість Канади цим важливим відносинам».

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«Вона є експертом з питань України й має багатий досвід й розуміння багатосторонньої канадської підтримки, в тому числі впровадження програм із розвитку демократії до незаконної анексії Росією Криму, започаткування операції UNIFIER та моніторингу Канадою виборів в Україні після президентської кампанії 2015 року», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що новопризначена пані посол знає українську мову й «має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді». У МЗС також додали, що вона слугуватиме «очима та вухами Канади в Києві» та гарантуватиме, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну "в цей складний час і в довгостроковій перспективі».

Наталка Цмоць обіймала посаду директора відділу науки й парламентської мережі в Міністерстві державної служби Канади, куди перейшла з Міністерства у справах корінних народів.

Дипломатка також працювала у Міністерствах оборони та охорони здоровʼя. У 2011-2013 роках була радником із питань технічної співпраці в посольстві Канади в Україні.