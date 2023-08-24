Головна Світ Політика
search button user button menu button

Канада призначила нового посла в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Канада призначила нового посла в Україні
Новопризначена пані посол Цмоць знає українську мову й «має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді»
фото: скріншот з відео

Наталка Цмоць замінить Ларису Ґаладзу на посаді посла Канади в Україні

Уряд Канади призначив нового посла в Україні: замість Лариси Ґаладзи дипломатичну місію у Києві очолить Наталка Цмоць. Про це повідомляє пресслужба Міністерства закордонних справ Канади.

«Міністр закордонних справ Мелані Жолі оголошує про призначення Наталки Цмоць послом Канади в Україні. Вона замінить Ларису Ґаладзу», – йдеться у заяві.

У МЗС Канади заявили, що призначення Цмоць «відображає відданість Канади цим важливим відносинам».

«Вона є експертом з питань України й має багатий досвід й розуміння багатосторонньої канадської підтримки, в тому числі впровадження програм із розвитку демократії до незаконної анексії Росією Криму, започаткування операції UNIFIER та моніторингу Канадою виборів в Україні після президентської кампанії 2015 року», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що новопризначена пані посол знає українську мову й «має глибокі зв’язки з українською громадою в Україні та Канаді». У МЗС також додали, що вона слугуватиме «очима та вухами Канади в Києві» та гарантуватиме, що Канада зможе продовжувати підтримувати Україну "в цей складний час і в довгостроковій перспективі».

Наталка Цмоць обіймала посаду директора відділу науки й парламентської мережі в Міністерстві державної служби Канади, куди перейшла з Міністерства у справах корінних народів.

Дипломатка також працювала у Міністерствах оборони та охорони здоровʼя. У 2011-2013 роках була радником із питань технічної співпраці в посольстві Канади в Україні.

Теги: Канада посол дипломатія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прохання про призначення посла України в Будапешті Федора Шандора було надіслано близько трьох місяців тому
Угорщина затвердила призначення посла України Шандора
22 серпня, 11:31
Союзники готуються передати ЗСУ винищувачі
Коли в Україну надійдуть перші винищувачі? Білий дім зробив оголошення
18 серпня, 16:39
Президент Зеленський на зустрічі із послами
Зеленський прийняв вірчі грамоти у послів шести країн (фото)
17 серпня, 20:51
Посольство Ізраїлю прогнозує, що на святкування Рош га-Шана в Умані цього року приїдуть понад 30 тис. паломників-хасидів
РФ може піти на провокацію в Умані: посол Корнійчук попередив паломників-хасидів про небезпеку
16 серпня, 15:50
Канада ввела нові санкції проти Білорусі
Канада ввела нові санкції проти соратників Лукашенка
10 серпня, 01:56
Зеленський озвучив п’ять пріоритетів у роботі послів України
Зеленський озвучив п’ять пріоритетів у роботі послів України
2 серпня, 19:36
Маріковський отримав подяку від Федерації боксу України за «популяризацію українського боксу на міжнародній арені»
Нардеп зі «Слуги народу» отримав подяку після бійки з росіянином (фото)
2 серпня, 17:59
Росіяни викрадають українських дітей: посол Британії пояснила мету окупантів
Росіяни викрадають українських дітей: посол Британії пояснила мету окупантів
29 липня, 18:47
Всесвітній рейтинг паспортів: громадяни яких держав мають найбільшу свободу пересування
Всесвітній рейтинг паспортів: громадяни яких держав мають найбільшу свободу пересування
26 липня, 09:13

Політика

Журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина
Журналісти з’ясували якою ракетою, ймовірно, було вбито терориста Пригожина
Під цирком, біля клоуна: мешканці Ростова знайшли оригінальний спосіб попрощатись із Пригожиним
Під цирком, біля клоуна: мешканці Ростова знайшли оригінальний спосіб попрощатись із Пригожиним
«Был человеком сложной судьбы». Путін прокоментував смерть Пригожина (відео)
«Был человеком сложной судьбы». Путін прокоментував смерть Пригожина (відео)
Глава МЗС Німеччини розкритикувала санкції ЄС проти Росії і змусила червоніти колег по партії
Глава МЗС Німеччини розкритикувала санкції ЄС проти Росії і змусила червоніти колег по партії
Уряд Латвії очолила колишня порноакторка із скандальною репутацією
Уряд Латвії очолила колишня порноакторка із скандальною репутацією
Прем'єрка Естонії потрапила у гучний скандал через бізнес чоловіка
Прем'єрка Естонії потрапила у гучний скандал через бізнес чоловіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
25K
Литва та Польща нервують. Що відбувається на кордоні з Білоруссю
5576
Росавіація опублікувала список пасажирів на борту збитого літака Пригожина
5359
Ракетна атака на Дніпро і нові подробиці авіакатастрофи з Пригожиним: головне за ніч
4688
Пригожин живий? Христо Грозєв оцінив ймовірність інсценування загибелі терориста
4030
Масштабна повітряна тривога тривала менше години
3732
Президент України цілує руку першої леді: соцмережі замилувалися фото

Новини

Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Сьогодні, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05

Прес-релізи

Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
Фонд Порошенка витратив на допомогу ЗСУ понад 2,69 млрд грн
24 серпня, 18:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту