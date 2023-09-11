Новий посол Британії розпочав роботу в Україні

Мартін Гарріс останні п’ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Британії

Новий посол Британії Мартін Гарріс розпочинає роботу в Україні та вручив копії вірчих грамот в МЗС України. Про це оголосило посольство Сполученого Королівства.

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У посольстві повідомили, що 11 вересня Гарріс вручив копії вірчих грамот заступнику міністра закордонних справ Євгену Перебийносу.

До слова, Гарріс вже працював в Україні в 2003-2008 роках, тоді він був заступником керівника місії та генконсулом.

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У 2010-2014 роках він був послом у Румунії, а в 2014-2017 роках – заступником керівника місії у Москві. Останні п’ять років Гарріс очолював директорат у справах Східної Європи та Центральної Азії в МЗС Британії.

Як відомо, Мелінда Сіммонс з 1 вересня завершила чотирирічну дипломатичну місію в Україні. Перед від'їздом вона записала прощальне звернення українською мовою.

Раніше Сіммонс заявляла, що Києву треба постійно доводити, що він є цінним партнером.