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Індія завершила досліджувальну місію на Місяці

Діана Гасюк
glavcom.ua
Індія завершила досліджувальну місію на Місяці
фото: соціальна мережа Х/ISRO

Місяцехід успішно пройшов понад 100 метрів по поверхні Місяця, підтвердивши наявність там сірки, заліза, кисню та інших елементів

Індія успішно завершила свою дослідницьку місію на Місяці та перевела місяцехід Pragyan в режим очікування. Про це йдеться в публікації Індійської організації космічних досліджень (ISRO).

Зазначається, що апарат успішно пройшов понад 100 метрів по поверхні Місяця, підтвердивши наявність там сірки, заліза, кисню та інших елементів. Наразі місяцехід переведено в режим очікування, проте його приймач і заряджені батареї все ще активні.

«Ми сподіваємося на успішне пробудження для виконання майбутніх завдань! В іншому випадку він назавжди залишиться на Місяці як посол Індії», - повідомили представники ISRO.

Раніше повідомлялося, що через тиждень після того, як Індія стала першою державою у світі, яка успішно висадила місію на Місяць, тепер вирушила до Сонця.

План Індії полягає в тому, щоб запустити космічну обсерваторію для спостереження за найближчою до нас зіркою та вивчення особливостей космічної погоди, як-от сонячний вітер.

Нагадаємо, індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) показала перше фото Місяця, яке було зроблене після успішної посадки місії Chandrayaan-3 на супутник Землі.

23 серпня Індія стала четвертою країною, яка змогла успішно здійснили посадку місії Chandrayaan-3 на Місяць. Місія приземлилася біля південного полюса супутника й вивчатиме поверхню Місяця та шукатиме воду протягом одного місячного дня (приблизно 14 земних днів).

Індія стала першою країною, яка посадила космічний корабель біля південного полюса Місяця після того, як спроба Росії приземлити свій шатл «Луна-25» у цьому ж районі закінчилася невдачею через несправність двигуна.

Теги: посол Індія корабель вітер Місяць

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