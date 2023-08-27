Голова МЗС Угорщини звинуватив Європу у «воєнному психозі» через санкції проти Росії

На думку Сіярто, Європа пішла шляхом «глобалізації війни»

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто вкотре розкритикував санкційну політику Європейського союзу проти РФ. Свою заяву він зробив учора, під час виступу на фестивалі «Транзит» в угорському селищі Тихань, передає Telex.

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Сіярто прочитав лекцію на тему «Між Сходом та Заходом – простір для маневру у зовнішній політиці Угорщини», після чого назвав санкції проти Росії неефективними.

За його словами, Європа пішла шляхом «глобалізації війни» замість її «локалізації». На думку глави угорського МЗС, деякі європейські політики перебувають у стані «воєнного психозу».

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Посадовець вкотре повторив версію уряду про те, що Угорщина знає, хто агресор (хоча ані росіяни, ані російський диктатор Володимир Путін у промові не згадувалися), але «у цій війні ніхто не воює за нас, а кожен воює за себе».

«США втягнули Європу у перегони – гонку військової допомоги, аби побачити, наскільки вона може допомогти Україні… Ми буквально знищуємо Європу», – заявив Сіярто.

Чиновник запевняє, що санкції ЄС проти Росії не дали бажаного результату, і з них начебто «сміються у всьому світі»

«Політика санкцій провалилась. І питання в тому, а що з політиками, які її проштовхували? Бо логічно подумати, що вони мають зазнати невдачі, адже хтось має нести відповідальність», – вважає голова МЗС Угорщини.

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Нагадаємо, що раніше Сіярто заявив, що «за даними Євросоюзу, війна Росії проти України триватиме ще чотири роки».

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що війну в Україні можна закінчити лише шляхом дипломатії та переговорів. Він також вважає, що Захід підняв цей конфлікт на світовий рівень і «боротиметься до останнього українського солдата».

Крім того, Орбан казав, що не вважає президента РФ Володимира Путіна воєнним злочинцем, а Україна більше не є суверенною державою, мир залежить від США, а не від України.