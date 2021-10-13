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    В Україні з’явилася уповноважена з прав захисників: посаду отримала радниця Банкової

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    Альона Вербицька стала&nbsp;уповноваженою президента України з питань забезпечення прав захисників - В Україні з’явилася уповноважена з прав захисників: посаду отримала радниця Банкової
    Альона Вербицька стала уповноваженою президента України з питань забезпечення прав захисників
    фото: president.gov.ua

    Президент України заснував посаду уповноваженого з прав захисників України

    Президент України Володимир Зеленський заснував посаду уповноваженого з прав захисників України. Про це повідомляється на сайті глави держави.

    Згідно з документом, на вищевказану посаду призначена радниця заступника керівника Офісу президента Альона Вербицька.

    «Призначити Альону Вербицьку радником – уповноваженим президента України з питань забезпечення прав захисників», – йдеться в повідомленні.

    Вербицька вже пообіцяла «діяти незалежно та неупереджено, в інтересах людини і громадянина, захищаючи конституційні права та законні інтереси наших Захисників».

    Відзначимо, Вербицька також є головною Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

    Раніше президент Володимир Зеленський підписав указ про помилування 31 військового, засудженого через злочини легкого та середнього ступеня тяжкості. Як повідомляв Офіс президента, ініціаторами помилування виступили Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України та комісія при президентові України у питаннях помилування.

    Перед створенням указу представники консультативної ради відвідали близько 40% колоній, а також виправні центри та слідчі ізолятори, де провели зустрічі з понад 200 засудженими військовими.

    За словами голови комісії у питаннях помилування, під час розгляду справ обрали людей, які не вчиняли тяжких злочинів, а президент «особисто ознайомився зі справою кожного військового, якого рекомендували помилувати».

    Гота додав, що помилування не стосується справ щодо військових, які скоїли ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Також не розглядаються справи засуджених за вбивство.

    10 жовтня Вербицька повідомила, що помилувані Зеленським ветерани АТО вийшли із в'язниць.

    Теги: кадрові зміни військові Володимир Зеленський День захисника України президент указ
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    В Україні з’явилася уповноважена з прав захисників: посаду отримала радниця Банкової